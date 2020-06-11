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IG洗版鞋輕鬆買！New Balance 327釋出「15款」新色　特殊色系全收錄

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編輯／Duke

人氣鞋款New Balance 327，憑藉優秀輪廓、大型「N」字的特色，讓鞋款討論度直逼992系列。隨著官方公布992系列將推出超過10款夏季配色後，近日國外球鞋網站也揭露327系列的發售消息，並表示該鞋款將迎來15款全新配色，從經典黑白色再到橄欖綠、螢光色、紫色等特殊色系都有，各位粉絲不用怕搶不到啦！

▲New Balance 327。（圖／翻攝自IG@solebyjc、House of Heat）

▲New Balance 327將迎來15款全新配色。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

New Balance 327的設計靈感自1976年的320跑鞋，整體經過重塑後，側面的「N」字更大，麂皮與尼龍材質也經過升級，中底則是注入EVA泡棉增加舒適性。這次的新色共推出15款，包括男、女款，涵蓋黑白、海軍藍、橘灰、黃、紫、橄欖綠等中性色調，其中一款女性限定最特別，是唯一使用漆皮點綴的配色，想要跟別人不一樣，選這雙就對了。

▲New Balance 327。（圖／翻攝自IG@solebyjc、House of Heat）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自IG@solebyjc、House of Heat）

▲配色涵蓋黑白、海軍藍、橘灰、黃、紫、橄欖綠等中性色調。（圖／翻攝自House of Heat）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自IG@solebyjc、House of Heat）

▲唯一使用漆皮點綴的配色。（圖／翻攝自House of Heat）

根據House of Heat的消息指出，15款全新色配將會在今年夏季與秋季，陸續於指定零售商推出，定價為台幣3,280元。若是不想錯過任何發售消息，記得密切關注New Balance台灣粉絲專頁的發售資訊。

除此之外，IG球鞋爆料帳號@zsneakerheadz也在近日帶來重磅消息，那就是Nike和加拿大饒舌歌手Drake，預計將會在2021年推出聯名Air Force 1，主題環繞在Drake主理的服飾品牌OVO（October’s Very Own）上，因此貓頭鷹有可能會成為設計主軸，不過確切的細節還需等到秋季，甚至更晚才能得知了。

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關鍵字：

NewBalance, 327, 992, 夏季配色, 經典重塑, 女性限定, Nike, Drake, AirForce1, OVO
fashion.net

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