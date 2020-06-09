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餅乾鞋「下午茶」色系可愛登場　重乳抹茶、舒芙蕾配色少女必收

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

餅乾鞋EXCELSIOR在台灣紅了這麼久卻不曾退燒，今年夏天又推出眾多燒心新款來搶攻大家的荷包，首先用最搶眼的「太空金屬光」金銀絲材質打造俏皮的魔鬼氈鞋款，而最受時下潮人們歡迎的WORKMAN鞋型也推出了全新「下午茶」配色，想來杯「重乳抹茶」配「舒服蕾」，穿上這雙超應景、可愛爆棚。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲太空銀色的光澤感內斂卻能讓人眼睛一亮。（圖／翻攝自IG@ningstagram00、@Huang Mika）

經典餅乾鞋擁有多重顏色選擇，然而先前曾推出過的魔鬼氈鞋款，在今年注入了大膽的「Metallic太空金屬光」元素，採用全新材質金銀絲營造恰到好處的光澤，搶眼卻保持著質感，充滿了未來科技感，共有太空銀、太空金兩色供選擇，絕對能讓你在人群中脫穎而出。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲BOLT VELCRO NT$2880。

接下來看到滿益工裝風格的「Workman」系列，運用麂皮、帆布的色塊拼接，鞋頭部分的沙漠紋理則是最大特色，甫推出時便獲得一遍好評，今夏則加碼推出了三款「下午茶」配色：舒芙蕾、重乳抹茶以及栗棕色，在帥氣的潮流工裝風外型下，融入了可愛的巧思，不論是鹹、甜風格的穿搭都能巧妙搭配，也特別適合情侶們入手。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲共有舒芙蕾、重乳抹茶、栗棕色三色。BOLT WORKMAN 19.5  ，NT$3280。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲由魏如昀示範栗棕色鞋款，還有KOL們TOMO、朱綺綺、Jian示範舒芙蕾與重乳抹茶。（圖／翻攝自IG@qqqqqueen、＠wahatomato、＠tickinaway、＠ting_jian）

百搭的小白鞋、全黑鞋款，鞋櫃裡有幾雙都不嫌多，EXCELSIOR「Platform」系列回歸經典，並加大了楦頭空間，讓穿著感更舒適，鞋頭延伸能讓腿部視覺效果更修長。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲Bolt Platform NT$2880。

另一大眾熱愛的帆布鞋品牌CONVERSE，其「Renew」環保系列從去年問世後，不僅讓大家更了解永續環保的重要性，也利用回收再造的能力創造出多款搶手的設計，今夏隆重推出的「Tri Panel Renew」全新系列採用了粉嫩的馬卡龍色系，瞬間成為少女們之間的話題鞋款。

▲餅乾鞋新色 。（圖／品牌提供）

▲此系列已於6月5日上市。Tri-Panel Renew Chuck 70高筒NT$3,280；低筒NT$2,980。

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關鍵字：

餅乾鞋, EXCELSIOR, 小白鞋, 下午茶, 重乳抹茶, 舒芙蕾, bolt, 魏如昀
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