fb ig video ETtoday search mobile

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea

>

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲小罐裝當作噴霧也很好用。（圖／jeong_kim_ IG、karentadasuki IG）

文／C編

到了夏天很多人開始瘋狂敷臉，幫助肌膚補充水分， 網路上瘋傳一罐「濕敷神水」，不但可以舒緩敏感，還可以鎮定保濕，甚至可以達到控油的效果，一罐可以做到至少5種效果，方便又好用，最近還有人研發出全新的使用方式，在網路上瘋傳。

這罐「濕敷神水」就是KIEHL'S契爾氏的金盞花植物精華化妝水，最近有粉絲分享，將化妝水分裝到小瓶裡面之後，再加入精華油，以5：1的比例充分混合之後，就可以拿出來噴，除了保濕之外，還可以加強滋潤度，很適合夏天。「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水500ml，原價2,390元，現在特價只要1,799元，大容量通常是周年慶必搶，現在不用人擠人也買得到，分裝小罐隨身帶，再也不心疼用量。

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，500ml大容量，原價2,390元，特價1,799元。點我購買。

許多網友看到將荊斬花化妝水加入混合精華油的分享文，都大呼「你也太厲害了」、「感覺好厲害」、「好棒的idea」、「出去帶著很方便耶」，讓沒嘗試過的人陸續跟進，而且這噴霧不管是妝前、妝後還是夜間保養都可以使用，直接噴在臉上更均勻、好吸收。

除了這招創意新用法，金盞花植物精華化妝水單用的方法還是很多，最基本的就是當作化妝水，在洗完臉之後直接使用；或是以化妝棉、面膜紙濕敷，在曬後、肌膚乾燥的時候，都可以這樣使用，比起一般擦的效果更好。

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲台灣有女孩就加入精華油，讓噴霧保濕度更好。（圖／o_ma_bin IG、____imji IG）

韓國小姐姐們還會在加入了化妝水的化妝棉，放進冰箱再拿出來敷臉，冰冰涼涼的化妝棉不但可以冰鎮臉部肌膚，還可以幫助緊緻毛孔，重現平滑細緻的肌膚狀態，一罐有這麼多種用法以及功效，買大罐的絕對比較划算。

▲Her,Her和她,契爾氏,金盞花化妝水,金盞花,保濕。（圖／翻攝自IG）

▲南韓小姐姐也非常喜歡金盞花化妝水。（圖／0ki0h IG、baedina IG）

「Her和她」推出金盞花植物精華化妝水500ml大容量，原價2,390元，現在特價只要1,799元，不管是夏天、冬天都用得到，單擦、濕敷都好用，還可以罐裝當作噴霧，只要臉部肌膚缺水就拿起來噴，清爽淡雅的金盞花氣息，用完好舒服。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her契爾氏金盞花化妝水。（圖／her）

▲KIEHL'S契爾氏金盞花植物精華化妝水，500ml大容量，原價2,390元，特價1,799元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, 契爾氏, 金盞花化妝水, 金盞花, 保濕
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨 盤點9款「無毒護唇膏」　親民百元價，幼童孕婦也能安心用 連鎖咖啡首發！丹堤推振興券方案　「買10杯送20杯」可喝一整年 照著做，繼續瘦！幫助突破「減肥停滯期」的3個小妙招 朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡 安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢 夏季最夯髮色！日韓都在瘋《梨泰院》金多美的「冰雪裙襬染」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面