六月火象星座愛情運勢！水逆來襲　獅子座別踏入多角關係中...

進入雙子座的6月，代表著需重視溝通和交流，伴隨著6月17日開始水星逆行，是一個看看自己如何待人處事的檢測點，火象星座在這個月份是絕佳的交友時間點，人緣上漲，但也別因衝動而亂下承諾！

牡羊座

愈是親密愈是需要尊重

單身牡羊在6月的朋友運勢變得更好，有可能桃花就是自己朋友圈的人，或因為朋友的關係，而遇見不錯的對象，但因為這樣的對象是需要時間建立關係的，而讓妳一開始有種捉摸不定感，因此在情緒上容易陷入較為執著的狀況，而影響戀情的發展。

有伴侶的牡羊有時較難聽進身邊的人的一些建言，而感到心煩，或在用詞上較激烈，或是伴侶講話是很直接的，讓妳感到沒有面子，討論過程在用詞上較為激烈，此時的關係進展到較親密的程度，但也要懂得尊重彼此，才能有更多空間可以傾聽和說真話。

獅子座

模糊關係易失控

獅子座在5至6月期間，有可能陷入一種模糊混亂之中，雙方無法定義彼此的情感，其中一方無法給予承諾，而另一方卻又執著無法放下這樣的關係，如果妳與伴侶是有共同財產的，在這段時間都別因情緒上的衝動，而做出決定，或是在性方面會有較明顯的提不起勁，感到虛弱疲憊。



單身的獅子留意自己踏入多角的情況，或是只限於床上的關係，心中渴望有個安定，卻把希望寄託在不可行的情感狀態中；而有的獅子行動力變弱，在感情上不想付出，感到無力感加重許多，而維持一種曖昧模糊關係，妳的心靈上需要有個人支持，但對於彼此要有更進一步發展，意願不高。

射手座

重視溝通耐心建立共識

有伴侶的射手在6月的相處上算是和諧，但在建立與家有相關的共識時，卻有較大的落差，妳需要多些耐心，有時妳因為過度重視感覺上的美好，而忽略或逃避在建立穩定關係中，需要經歷的某些困難過程，當願意面對這些較困難的點時，也能幫助彼此快速討論出一個結論。



單身射手最近對於家庭有種無力感，因此把情感轉移到戀愛上，渴望可以有個能讓妳穩定的下來的對象出現，需留意自己是否有點鑽牛角尖，雖然希望有桃花出現，但真的出現時，有無法放下心中的疑慮和擔憂，或過度揣測人性，因此給人有種不輕鬆的感覺。

文／柯夢波丹 圖／COSMO、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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