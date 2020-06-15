夏天一定要會的涼爽穿搭！5樣「必備單品」直接化身型男

編輯／Duke 圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供

夏季穿搭為四季中最困難的，原因不外乎要在「外型」跟「涼爽」之間抉擇，想要多層次穿搭或是搭配薄外套耐熱屬性一定要高，因此男性夏季到底要怎麼穿會比較好？下方五種以「夏季必備單品」為主軸的造型絕對可以替大家解決困擾！

1.古巴襯衫

輕便、質料柔軟是古巴襯衫的最大特色。穿搭上，無論是將內搭紮進褲頭，配合項鍊、帽款等配件穿出復古感，亦或是將釦子扣上，讓下擺露出，再配合球鞋營造時尚感皆可。

在 Instagram 查看這則貼文 富士鳥古著屋（@fujibird_vintage）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 上午 8:14 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @secallenyang 分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 9:52 張貼

2.寬鬆單品

過於合身的衣物在夏天容易感受到悶熱，這時寬鬆剪裁的單品就是最好的選擇。穿搭時，可以選用帶有垂墜感的上衣與寬鬆下身輕易穿出好效果喔！

在 Instagram 查看這則貼文 plain-me 品牌服裝第一站（@plainme_life）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 上午 2:37 張貼

3.工裝褲

工作褲是近年最夯的單品，只要選到質量好、剪裁佳的褲款，穿搭時非常簡單，常常只要一件襯衫或T-Shirt就可以，因此成為許多潮人的最愛，如果不知道要怎麼挑，選Carhartt、Dickies、Madness、Wtaps就對了。

在 Instagram 查看這則貼文 SHAWN YUE // 余文樂（@lok666）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 20 日 上午 3:53 張貼

4.西裝褲

西裝褲不是只能搭配正裝而已，混搭T-Shirt、Polo衫、牛仔外套、大學T等單品也很時尚。建議挑選西裝褲時，不要選擇過於合身的褲型，而是要購買寬鬆剪裁、直筒或是條紋的設計。

5.機能鞋款

Outdoor戶外風是台灣最流行的穿搭之一，而鞋款更是重中之重，搭配上也變化無窮，復古、時裝、工裝都行。推薦款式為Hoka One One Bondi 6、ACRONYM X Nike Air Presto及Asics Gel-Venture 6 GTX 。

在 Instagram 查看這則貼文 @manabxxk 分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 9 日 上午 7:51 張貼

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