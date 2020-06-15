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夏天一定要會的涼爽穿搭！5樣「必備單品」直接化身型男

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編輯／Duke　圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供

夏季穿搭為四季中最困難的，原因不外乎要在「外型」跟「涼爽」之間抉擇，想要多層次穿搭或是搭配薄外套耐熱屬性一定要高，因此男性夏季到底要怎麼穿會比較好？下方五種以「夏季必備單品」為主軸的造型絕對可以替大家解決困擾！

1.古巴襯衫

輕便、質料柔軟是古巴襯衫的最大特色。穿搭上，無論是將內搭紮進褲頭，配合項鍊、帽款等配件穿出復古感，亦或是將釦子扣上，讓下擺露出，再配合球鞋營造時尚感皆可。

2.寬鬆單品

過於合身的衣物在夏天容易感受到悶熱，這時寬鬆剪裁的單品就是最好的選擇。穿搭時，可以選用帶有垂墜感的上衣與寬鬆下身輕易穿出好效果喔！

▲男生夏季穿搭。（圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供）

3.工裝褲

工作褲是近年最夯的單品，只要選到質量好、剪裁佳的褲款，穿搭時非常簡單，常常只要一件襯衫或T-Shirt就可以，因此成為許多潮人的最愛，如果不知道要怎麼挑，選Carhartt、Dickies、Madness、Wtaps就對了。

▲男生夏季穿搭。（圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供）

4.西裝褲

西裝褲不是只能搭配正裝而已，混搭T-Shirt、Polo衫、牛仔外套、大學T等單品也很時尚。建議挑選西裝褲時，不要選擇過於合身的褲型，而是要購買寬鬆剪裁、直筒或是條紋的設計。

▲男生夏季穿搭。（圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供）

5.機能鞋款

Outdoor戶外風是台灣最流行的穿搭之一，而鞋款更是重中之重，搭配上也變化無窮，復古、時裝、工裝都行。推薦款式為Hoka One One Bondi 6、ACRONYM X Nike Air Presto及Asics Gel-Venture 6 GTX 。

▲男生夏季穿搭。（圖／翻攝自WEAR JP、SSENSE、WTAPS官網、網友提供）

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關鍵字：

男生, 夏季穿搭, 外型, 涼爽, 多層次, 古巴襯衫, 寬鬆剪裁, 工作褲, 西裝褲, 機能鞋款
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