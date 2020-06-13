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「鋼琴尤物李元玲」魔鬼身材讓人噴鼻血！體脂26%→12%　超狂赤字飲食法公開

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▲李元玲。（圖／翻攝自IG@cathrynli）

鋼琴家李雲迪的弟子，這位來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，可說是鋼琴界的性感尤物，身高170公分體重45公斤，而體脂居然只有12%，擁有超級完美身材的李元玲，也從來不吝嗇向大家展示她的性感曲線，李元玲的社群平台上全都是她滿滿的性感辣照，隔著銀幕都能讓妳噴鼻血呀～

李元玲除了是鋼琴家之外，也曾當過芭蕾舞者，因此她對身材的嚴格控制，絕對超乎妳的想像，曾經她也是俗稱的「虛瘦」雖然看起來瘦，體重也輕，但體脂卻有26%！

而之後李元玲靠著健身和飲食控制，將體脂減至12%，而她對於建身和飲食去雕塑身材曲線，更是有超多心得可以分享．李元玲甚至也在臉書上說：「只要有恆心，絕不在乎訓練有多苦、有多累。」

另外李元玲也常鼓勵網友和粉絲上健身房鍛鍊，她表示去健身的目的是為了運動而非減肥，最重要的是妳要如何找到平衡並真心喜歡自己所選擇的體態。

而最近李元玲更是在IG參加了#earphonechallenge，把耳機線當成腰帶，直接繞在腰上，而且居然耳機線還有長度能打個結，妳說這個腰是人的腰嗎？而李元玲也在IG上公布她的身高和三圍，分別是170CM/32 | 23 | 36，這個魔鬼比例真的讓人太羨慕了啦！

乍看李元玲的社群平台，妳可能會覺得太裸露，但李元玲想表達的是，她的身材全都是靠努力得來的，她不是在賣弄性感，而是她的性感是一種能力的象徵！這次柯夢整理了李元玲的健身和飲食菜單，讓我們來看看！

每天都健身

李元玲說訓練身材就是不能偷懶，從一開始一周四次的健身運動，到後來變成每天都要建身，每次運動90分鐘，去雕塑自己的曲線，而她也分享，她每天都會原地跳拍手400下，每200下休息五分鐘，這樣可以幫助消身體水腫．

適度加強訓練的強度

妳也能看到李元玲分享超多自己運動的影片，而她也建議運動要循序漸進，慢慢的加強訓練的強度，這樣身材的曲線才會越來越明顯．

運動前決定鍛鍊部位

不要想著只要有運動到，身上的每個部位都會各自變成漂亮的形狀，李元玲分享，這就是局部鍛鍊的重要，每次運動前她都會決定今天要練背還是練腿，跟隨著身體的變化去局部雕塑線條．

至於女生最在乎的屁股的臀型，李元玲強調臀型的鍛鍊不是幾個月就能看到明顯的線條改變，像是她就是努力鍛鍊了3年才感受到臀型整個變翹挺．

跳舞當有氧運動

看李元玲的社群分享幾乎都是重訓的影片，但身材要好則是要有氧和無氧運動穿插著運動才有效果，而李元玲的有氧運動則是選擇跳舞，利用跳舞來增加肺活量燃燒脂肪．

蔬菜和低脂肉類代替澱粉

除了運動之外李元玲對於飲食也非常的控制，她曾分享自己會盡量少吃澱粉類食物，主要以大量的蔬菜和低脂肉類為主，飲食的比例為：澱粉少於20%、 白肉30%、紅肉少於10%、膳食纖維大於40%、鈉小於10%。

起司、甜點盡量不碰

李元玲分享「精緻澱粉」容易被人體吸收，讓血糖迅速升高，產生飢餓感，讓人食慾大開，所以減肥中的人絕對要少吃，另外起士和甜點都能不碰就不碰．

一天只能攝取低於1000卡路里

李元玲說自己在積極減肥的時刻，都會自己煮來吃，大部分的食物都是水煮的，像是燙青菜、水煮雞胸肉、雞蛋...等，一天的攝取量低於1000卡路里．

不過李元玲也誠實的說，其實每餐都這樣吃，很快就會膩，心情也會不好，因此她都會盡量把菜色做的可口一點，偶而替換酸酸辣辣的口味去調整，這樣才不會想讓人放棄．

戒糖很重要

想要減肥戒糖非常重要，李元玲也是執行戒糖的實行者，但李元玲分享一開始若無法完全戒糖，可試試看這個方法：一星期7天中，5天完全不碰糖，另外2天只能少糖，而飲料除了水之外，只喝無糖咖啡或無糖茶。

赤字飲食法

李元玲也曾在臉書上分享，想要減肥最重的就是晚餐就避免吃高熱量食物，瘦身期間她採取赤字飲食法（calories deficit），也就是攝取的熱量要小於消耗熱量，沒動那麼多就少吃一點！

適時的放縱大吃也很重要

幾乎每個女星減肥飲食菜單中，都會有一個大吃時間，李元玲強調因為把自己餓太久，很容易就會養成對垃圾食物強烈的慾望，這樣對於減肥絕對有反效果．

所以李元玲會在一個月中給自己一天大吃時間，讓自己盡量吃想吃的高熱量垃圾食物，雖然這一天的瘋狂亂吃有可能會讓自己胖個一兩公斤，但至少心情會很好，之後就會更認真運動，把體重減回來．

文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@CATHRYNLI

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 李元玲, 健身, 瘦身, 飲食菜單, 鋼琴家
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