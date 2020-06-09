泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉　使用時幾件事要注意

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「性感小野馬」泫雅，不只是身材超辣，私底下更是個美容高手，她常在個人IG、社群平台展露素顏，讓人驚呼原來她的皮膚那麼好，只要是她用過的都造成搶購，可說是最強帶貨王，日前她分享一款貌似草莓奶油的泥面膜，更掀起討論熱潮。

在 Instagram 查看這則貼文 닥터마인드（@dr.mind_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 12:38 張貼

具有清潔效果的泥面膜，可說是夏季肌膚救星，一週使用一次能幫助深度清除毛孔髒污，讓雙臉淨白滑溜。泫雅使用的泥面膜是Dr.Mind推出的獨立包裝面膜，小小一盒就是一次用量，使用方便又好攜帶，特別的是這款面膜是夢幻的粉紅色，乍看就像草莓奶油，據說不只能清潔，更有提膚色的效能。



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深層毛孔清潔並緊緻毛孔，內含亞馬遜白泥，改善黑頭粉刺與毛孔粗大超有感，洗後肌膚感覺潔淨細緻。

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內含活性碳成分，具有天然強大吸附力，如同吸鐵石般強力吸收毛孔深處的污垢、黑頭白頭，深徹潔淨毛孔。

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含有全新成分濟州火山皮脂淨化粉末，一次達到毛孔收斂、調節皮脂分泌、去除老廢角質、吸附粉塵、改善黑頭粉刺、深層清潔、清涼降溫、改善膚質、提亮膚色、增加毛孔彈力效果。

清潔面膜怎麼用？

臉洗淨後，取適量粉刺面膜均勻塗抹於全臉或局部，直到看不到膚色為止，塗抹時請避開眼周及唇周。在臉上停留10分鐘或8分乾時即可以溫水洗淨，再擦上後續保養品，長期使用能有效緊緻毛孔。建議依個人膚質調整使用次數，盡量避免將清粉刺面膜與其他去角質商品同時使用。

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