fb ig video ETtoday search mobile

泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉　使用時幾件事要注意

>

▲▼泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉 。（圖／小紅書、IG）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「性感小野馬」泫雅，不只是身材超辣，私底下更是個美容高手，她常在個人IG、社群平台展露素顏，讓人驚呼原來她的皮膚那麼好，只要是她用過的都造成搶購，可說是最強帶貨王，日前她分享一款貌似草莓奶油的泥面膜，更掀起討論熱潮。

具有清潔效果的泥面膜，可說是夏季肌膚救星，一週使用一次能幫助深度清除毛孔髒污，讓雙臉淨白滑溜。泫雅使用的泥面膜是Dr.Mind推出的獨立包裝面膜，小小一盒就是一次用量，使用方便又好攜帶，特別的是這款面膜是夢幻的粉紅色，乍看就像草莓奶油，據說不只能清潔，更有提膚色的效能。


►►口碑清潔泥面膜看更多

▲▼泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉 。（圖／小紅書、IG）

▲Kiehl’s亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，125ml，1,200元。

深層毛孔清潔並緊緻毛孔，內含亞馬遜白泥，改善黑頭粉刺與毛孔粗大超有感，洗後肌膚感覺潔淨細緻。

▲▼泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉 。（圖／小紅書、IG）

▲ORIGINS 泥娃娃活性碳面膜，75ml，900元。

內含活性碳成分，具有天然強大吸附力，如同吸鐵石般強力吸收毛孔深處的污垢、黑頭白頭，深徹潔淨毛孔。

▲▼泫雅好肌膚全靠「草莓奶油」塗臉 。（圖／小紅書、IG）

▲Innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜，100 ml，510元。

含有全新成分濟州火山皮脂淨化粉末，一次達到毛孔收斂、調節皮脂分泌、去除老廢角質、吸附粉塵、改善黑頭粉刺、深層清潔、清涼降溫、改善膚質、提亮膚色、增加毛孔彈力效果。

清潔面膜怎麼用？
臉洗淨後，取適量粉刺面膜均勻塗抹於全臉或局部，直到看不到膚色為止，塗抹時請避開眼周及唇周。在臉上停留10分鐘或8分乾時即可以溫水洗淨，再擦上後續保養品，長期使用能有效緊緻毛孔。建議依個人膚質調整使用次數，盡量避免將清粉刺面膜與其他去角質商品同時使用。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

泫雅, 清潔, 泥面膜, 毛孔
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

專家教你「5招」擺脫假性飢餓，少吃自然瘦下來 夏季最夯髮色！日韓都在瘋《梨泰院》金多美的「冰雪裙襬染」 朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡 日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架 韓網5動作四週練出「直角肩」！初學者簡單好上手　有效改善彎曲駝背 這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名跑這三間買得到 侯佩岑求「生髮秘方」嘆回不去　網友：多吃這些食物超有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面