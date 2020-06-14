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健身戰袍就選這幾件！4個運動品牌時髦兼具機能性　IG曬照讚數絕對翻倍

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▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

夏天就是展現身材的季節，當然這之前一定要好好健身！不管是去健身房還是在家健身，一件時髦的運動服絕對能讓妳升天，容易吸引桃花不說，穿著它拍照IG按讚數都翻倍！今天COSMO推薦妳4個運動服品牌，不僅好看又具機能性！

高機能女性運動品牌NIMBLE ACTIVEWEAR

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

NIMBLE ACTIVEWEAR是來自澳大利亞的女性運動品牌，專門為專業運動而設計，設計簡約時尚，高級感十足。旗下產品全部採用可持續發展的環保面料，易降解不給地球增添負擔。雖說NIMBLE ACTIVEWEAR在亞洲市場不算知名，但在IG卻因為獨特的環保理念受到許多健身blogger的喜愛，畢竟好看又好穿的同時還能環保愛地球，當然要支持！

NIMBLE ACTIVEWEAR綁帶式透視運動內衣，NT$2,453

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

綁帶式設計配合透視面料，性感而高級。給胸部提供有效支撐的同時也誘惑力Max！

NIMBLE ACTIVEWEAR運動短褲，約NT$2,663

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

單車短褲去年火爆了時尚圈，不僅運動可以穿，日常配合西裝穿搭也顯得健美又時尚，收緊的高腰設計可以勾勒出纖細腰身，收緊肚腩，還顯得腿更加修長！

時尚運動品牌Nike

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

Nike已經無需多加介紹，作為全球知名的運動品牌不僅價格親民，質量上乘，最重要的是每年都緊跟潮流推出時尚設計，多種選擇的運動衣款式也讓它成為運動屆的時尚常勝軍。

Nike Yoga Luxe Infinalon 短版背心，NT$1,780

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

本款 Nike Yoga 背心採用 Nike Infinalon 材質，著感柔滑，令人難以抗拒，同時可在吐納、伸展和移動時，提供柔和加壓感受。前後兩面的垂直透氣設計，有助常保涼爽。

Nike Yoga Infinalon 羅紋九分緊身褲，NT$3,080

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

Nike Yoga Luxe 緊身褲採用 Nike Infinalon 材質，著感柔滑，令人難以抗拒，同時可在吐納、伸展和移動時，提供柔和加壓感受。側邊羅紋搭配搶眼透氣條紋，確保全程涼爽。不透明高腰設計，可在姿勢轉換中提供良好包覆。

Nike Air女款立領運動背心，NT$1,280

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

2020流行色之一的紫羅蘭色搭配白色Nike logo復古時尚，會襯托的皮膚十分白皙。

Nike Logo運動長褲，NT$1,580

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

簡單修身的黑色legging搭配腳踝和大腿的Nike logo設計瞬間時髦感十足。

專業瑜珈運動品牌LULULEMON

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

LULULEMON是加拿大第一的的專業運動品牌，高級簡約的設計和高質專業的面料讓它受到不少IG的青睞。雖然價位相對較高，但是面料親膚舒適，剪裁優越，上身可以很好的修飾身材，還是很值得投資的一個運動品牌！

LULULEMON 運動上衣，約NT$2,624

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

藕紫色優雅大方，胸前的開口設計在方便做擴胸運動的同時也小心機十足。

LULULEMON運動長褲，約NT$4,169

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

小清新的綠色搭配腿部的鏤空設計，透氣又輕盈。

義大利時尚運動品牌NO KA 'OI

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

同樣是專注於高機能以及舒適度的運動品牌，這個起源於義大利的時尚運動品牌十分看重運動服的剪裁與設計，喜歡通過特別的顏色與細節去穿搭別緻的誰和運動態度，展現女性線條與優雅。

NO KA 'OI 運動內衣，約NT$5,172

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

NO KA 'OI 的設計都是兼具機能性與時尚感，此款運動內衣以粉色線條裝飾更添時尚感。

NO KA 'OI 運動長褲，約NT$6,368

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

以拼貼的設計更能修飾身形。

NO KA' OI 交叉運動內衣，約NT$4,574

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

交叉的設計不僅可以給胸部起到更好的承托胸部，也可以讓上半身線條更加挺拔，優雅大方。

NO KA' OI 棉質運動褲，約NT$8,252

▲運動品牌 。（圖／柯夢波丹提供）

NO KA' OI 除了機能性的運動服之外，也有出可外出休閒穿的運動服，像此款棉質運動褲簡單搭配個平口上衣就很時髦。

文／柯夢波丹　圖／COSMO、NIMBLE ACTIVEWEAR、NO KA' OI、LULULEMON、NIKE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 健身, 運動品牌, 穿搭, 健身房, NIMBLE ACTIVEWEAR, NO KA’ OI, LULULEMON, NIKE
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