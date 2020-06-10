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陳妍嵐攜手夏姿拍攝一日OOTD　「連換4套造型」最愛單品是它

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▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 攜手陳妍嵐演繹每日穿搭造型。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN此次春夏女裝以早春的荷花意象為靈感，請到文華花苑總監陳妍嵐以品牌好友之姿出鏡，拍攝一日#OOTD，陳妍嵐一口氣換4套造型，其中不乏中式襯衫、絲緞長罩衫，套套兼具實穿性與濃厚東方風格，優雅且亮潔。

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲文華花苑總監陳妍嵐拍攝夏季一日#OOTD造型，第一套以洽公為主，展現簡約黑白對比，背心 NT$19,800。（圖／品牌提供）

文華花苑總監陳妍嵐氣質形象深受台灣設計師品牌夏姿喜愛，此次雙方聯手打造夏季一日#OOTD造型，以早春的荷花意象與竹藝增添夏季氛圍，陳妍嵐一連更換4套皆展現實穿性質。第一套以洽公為主要訴求，常見的黑白配對卻存在許多東方元素的細節，例如西裝的褲頭或外套的內裡隱藏的竹節圖騰，搭配上衣不對襯的俐落剪裁，能隱約露出肩膀的纖細輪廓，正式之餘充滿女人味。

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲第二套將中式細節的襯衫注入獨特的領型結構輕盈且多變 。（圖／品牌提供）

第二套將中式細節的襯衫注入獨特的領型結構，輕鬆調整穿衣風格，陳妍嵐也表示：「同一件上衣穿法可以很多元，許多單品都很百搭。」像是春夏修身的版型顯得柔美飄逸，圖騰表現的文人意象，以及部份巧妙的加入刺繡工藝，配合光澤感布料的律動，將中式元素以西式剪裁詮釋，中西呼應絲毫不顯突兀也是巧妙之處。

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲第三套以烏干紗為基底，衣身上緹花刺繡工法為一大亮點 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN 。（圖／品牌提供）

▲最後一套的絲緞長罩衫是陳妍嵐的最愛單品，模擬八大山人的運筆奔放，絲缎長罩衫NT$38,800。（圖／品牌提供）

第三套則以烏干紗為基底，衣身上緹花刺繡工法為一大亮點，從具光澤感布料的搭配到整體刺繡色調的變化，層疊打造出視覺上的豐富。最後一套的絲緞長罩衫也是陳妍嵐的最愛單品，設計師模擬八大山人的運筆奔放，將開版印花於身體綻放，大氣的隨性輪廓搭上素雅的白T與牛仔褲，輕鬆展現高雅氛圍。

►謝金燕彩繪洋裝撞衫林心如！頂「阿呆瀏海」氣場完勝…網跪了

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲「姐姐」謝金燕與林心如都相中MOSCHINO彩色線條洋裝 。（圖／品牌提供）

「姐姐」謝金燕總是走在時尚尖端，日前PO出一張頂著阿呆瀏海的照片驚艷各界，只見謝金燕身穿MOSCHINO彩色線條洋裝霸氣擺拍，毫無違和感讓粉絲甘拜下風。不光是謝金燕眼光獨到，林心如也曾穿著同款裙裝接受採訪，兩人風格截然不同，顯然氣場也差一大截，引發網友熱議。

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台灣設計師, 夏姿 • 陳, 夏姿, SHIATZY CHEN, 文華花苑, 陳妍嵐
fashion.net

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