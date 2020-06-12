螞蟻人還不吃起來！「kitkat巧克力聖代」銅板價就能餵飽妳的甜點胃

還記得前陣子麥當勞推出的「可可布朗尼冰炫風」嗎？除了黑色外包裝質感爆棚外，裡面更紮紮實實的能吃到三塊布朗尼蛋糕，推出之後廣受網友好評。而漢堡王也沒讓麥當勞專美於前，於前日聯手知名品牌推出「kitkat巧克力聖代」，根本意圖使巧克力控天天去漢堡王報到，只能說這些速食店真的是太會了啦～～

在 Instagram 查看這則貼文 台灣漢堡王官方帳號（@burgerkingtw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 下午 10:27 張貼

說起這次漢堡王的新品，也算是很懂巧克力控的心聲，居然找上螞蟻人都愛的kitkat巧克力聯名，怎麼能不大吃一波！

這款巧克力聖代是以濃郁的香草冰淇淋為基底，並淋上香甜的巧克力醬，最後再撒上kitkat的巧克力碎片，完全就是為了巧克力控設計的一款甜點！

而也有很多網友會自己另外買kitkat巧克力餅乾加入聖代裡一起品嚐，看起來是不是又更令人食指大動了呢？

只能說漢堡王應該找聰明的網友們一起加入產品研發才對啊（無誤）

而這次漢堡王新品目前嘗鮮價為49元，一個銅板就能餵飽妳的甜點胃，大家快趁恢復原價之前天天去用新台幣把它下架到肚子裡吧！

也別忘了買一包kitkat巧克力餅乾搭著吃，畢竟有時候冰淇淋吃著吃著，也是會突然想咬酥脆的餅乾嘛～（肥死）

文／柯夢波丹 圖／IG@CANDY_TASTYLIFE

《OSIM》聯名迪士尼推出4款「米奇暖摩枕」～全台限量700台，米奇控要搶要快！

振興券拿了以後這樣用！「全台17間飯店最狂優惠、超殺折扣總整理」～加1元送住宿券、住一晚多送一晚！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》