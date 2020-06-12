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螞蟻人還不吃起來！「kitkat巧克力聖代」銅板價就能餵飽妳的甜點胃

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▲巧克力聖代 。（圖／柯夢波丹提供）

還記得前陣子麥當勞推出的「可可布朗尼冰炫風」嗎？除了黑色外包裝質感爆棚外，裡面更紮紮實實的能吃到三塊布朗尼蛋糕，推出之後廣受網友好評。而漢堡王也沒讓麥當勞專美於前，於前日聯手知名品牌推出「kitkat巧克力聖代」，根本意圖使巧克力控天天去漢堡王報到，只能說這些速食店真的是太會了啦～～

說起這次漢堡王的新品，也算是很懂巧克力控的心聲，居然找上螞蟻人都愛的kitkat巧克力聯名，怎麼能不大吃一波！

▲巧克力聖代 。（圖／柯夢波丹提供）

這款巧克力聖代是以濃郁的香草冰淇淋為基底，並淋上香甜的巧克力醬，最後再撒上kitkat的巧克力碎片，完全就是為了巧克力控設計的一款甜點！

而也有很多網友會自己另外買kitkat巧克力餅乾加入聖代裡一起品嚐，看起來是不是又更令人食指大動了呢？

▲巧克力聖代 。（圖／柯夢波丹提供）

只能說漢堡王應該找聰明的網友們一起加入產品研發才對啊（無誤）

而這次漢堡王新品目前嘗鮮價為49元，一個銅板就能餵飽妳的甜點胃，大家快趁恢復原價之前天天去用新台幣把它下架到肚子裡吧！

▲巧克力聖代 。（圖／柯夢波丹提供）

也別忘了買一包kitkat巧克力餅乾搭著吃，畢竟有時候冰淇淋吃著吃著，也是會突然想咬酥脆的餅乾嘛～（肥死）

文／柯夢波丹　圖／IG@CANDY_TASTYLIFE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 漢堡王, kitkat巧克力聖代, 巧克力
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