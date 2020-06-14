Dappei／帆布鞋穿搭公式懶人包　看完直接想包色

Converse絕對能被稱為日常最實穿的休閒鞋，屢屢想不到合適的鞋履，總會從鞋櫃中找出那雙能恣意融入各種衣著風格的它，而每次著實不會令人後悔穿上Converse出門。大概從小時候拿到的第一雙Converse起，你就會捨不得割捨，穿得愈舊愈髒反而會更有成就感，而隨著時間拉長，鞋身上的髒污所造就的洗鍊感，令你腳上那雙Converse顯得獨特不凡。現在和Dappei來看看如何將你的Converse發揮最大值魅力吧！

Converse X 裙裝

一雙簡單的1970總能輕易遊走於各種風格間，無論是好搭百褶長裙、甜美連身蛋糕裙抑或為帶有設計感的拼接裙都不會突兀，誰說裙款非得搭高跟鞋呢？從1950年開始已經能看見Mix and Match的穿搭手法，雖說直至2011年日本時尚雜誌《Zipper》的關係才又起死回生，但混搭的熱潮至今仍然沒有消退。腰包、老帽、螢光長襪和個性短毛帽等，看似與裙款不相搭的單品，反而製造出衝突又迷人的美感。你知道嗎：混搭的概念最初只是一種行銷方式

（圖片來源：123）

Converse X 褲裝

T-Shirt與褲裝互搭儼然成為不變的穿搭定律，但想穿出新意並非難事。在肩頸披上針織衫打個結，也能使素踢做出變化；寬鬆的白踢與高腰直筒褲的組合呈現復古感，不過貝蕾帽、皮革水桶包與淡紫墨鏡則為整體造型注入日系時髦；想營造更顯眼的日系感不妨套上一件蕾絲背心，將整體昇華為充滿少女感的浪漫風格，最後只要搭上一雙藍色Converse依然能夠平衡著率性和甜美。

（圖片來源：123）

Converse X 套裝或同色系

不侷限於褲裝或裙裝，在兩者之間輪流穿搭，或者直接將主題定為套裝或同色系都相當不錯！以無袖背心搭配高腰剪裁老爺褲的組合詮釋Converse的帥氣俐落，傳遞即使是休閒帆布鞋同樣能呈現瀟灑的都會女子感；亮眼的淡芒果黃棉麻西裝套裝，鮮明的色彩直接宣告夏日的來臨，內搭一件Mickey T-Shirt打造童趣玩味，配上Converse也無違和；溫潤的奶茶色就用菱格紋針織背心和直筒寬褲提升甜美度，並佐以一雙卡其高筒Converse詮釋青春學生感。學習更多One Tone穿搭技巧：今天不知道該穿什麼？試試「同色系穿搭」，用顏色決勝負的3個關鍵就在這！

（圖片來源：123）

Dappei 結語：

Converse的百搭程度真的讓人忍不住想通通包色，而且穿舊之後仍然會捨不得丟棄，你的衣櫃中也擺有一雙陪你伴過青春的Converse嗎？

文字編輯：Ladybird

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