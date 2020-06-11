安耐曬「小金瓶」超殺688元！學日本名模森星抗紫外線　防水、防汗太狂

▲森星在日本擁有高人氣。（圖／翻攝自hikari IG）

文／C編

日義混血人氣模特兒森星身高175公分，有著高䠷的九頭身，從小就在時尚環境長大，祖母是高級時裝設計師森英惠，媽媽是義大利裔的模特兒，大她的10歲的姊姊森泉也是名模。她出道之後立刻受到矚目，在日本擁有超高人氣，她曾分享夏日必備安耐曬的「小金瓶」金鑽高效防曬露，這瓶堪稱防曬界霸主，橫掃熱賣排行榜，購物網站「Her和她」推出60ml特價668元的超級優惠，這瓶原價950元，真的太划算。

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森星不只是從小就在時尚圈長大，出道之後迅速竄紅，受到許多精品大牌青睞，像是MAX MARA、寶格麗、Fendi、Tory Burch等，更是連續兩年登上MET GALA紅毯，以獨特的品味成為紅毯上的話題。

▲森星經常旅行各地。（圖／翻攝自hikari IG）



私底下的她不但經常秀出完美穿搭，也喜歡戶外活動，像是到山林之間感受大自然，或是到海邊度假、享受美食，對於肌膚防曬，自然也慎重，資生堂的安耐曬就是她的最愛。

▲森星受到許多品牌青睞。（圖／翻攝自hikari IG）



森星選用的安耐曬金鑽高效防曬露EX，早就是賣翻天的夏日好物，採用水凝防禦膜技術EX，針對海邊及泳池等水上活動，具有耐水、耐汗、耐磨擦的特性，長效防禦，讓肌膚不受紫外線傷害，更加分的是添加50%美肌保養成分，在防曬的同時，還達到修護效果。

▲森星拍攝資生堂安耐曬廣告。（圖／翻攝自hikari IG）



安耐曬防曬露輕透水感，塗抹不會感到乾燥，除了保濕的效果之外，水感的質地非常適合台灣濕黏的夏天，清爽柑橘皂香聞起來也相當舒服，而且一罐可以用於臉部及身體，方便又實用。

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