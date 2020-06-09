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Dappei／「Boyish style」穿的寬鬆自在　4款個性單品帥氣度過這個夏季

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對於夏季這個季節可說是又愛又恨，愛它的陽光普照，卻又討厭它帶來的濕熱感。每當到夏天都在思考，要怎麼穿才能避免「大爆汗」同時又兼具時尚好看的造型，而近來流行的Boyish Style便是正解！超越性別的著衣風格，穿著寬鬆自在的個性單品，帥氣度過這個夏季！

▏寬褲、Oversize

Boyish Style的精髓在於不強調身材曲線，以寬鬆單品為主的中性打扮，所以首要必備便是Oversize Tee以及寬褲。如圖左的上寬與下寬搭法表現出男孩氣息又帶點慵懶隨性，同樣搭法也能如圖中將短Tee紮進褲裡，而有拉長雙腿比例的效果。

▲Boyish Style。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：123

▏五分短褲、中性風格

夏天就是解放雙腿的時候，而最具代表性的單品「五分短褲」是必擁有清單之一。由男裝的百慕達短褲延伸而來，不論圖中丹寧布料或是圖右的西裝材質，俐落剪裁搭配A字版型呈現出簡約風格，加上寬口的褲管在夏季著用起來格外涼爽無負擔。

▲Boyish Style。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：123

▏寬戒粗鏈、個性配件

悶熱季節最煩惱的就是沒辦法多層次穿搭，此時便凸顯配件的重要，藉由飾品來增添搭配的變化性。十分個性的寬戒粗鏈可以為穿搭畫龍點睛，且穿戴豪邁粗獷的首飾能襯托出女性骨骼的纖細感，將Boyish Style加入了一些些女性魅力。

▲Boyish Style。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：123

▏機能後背包、實用派

Boyish Style常使用到配件中，除了斜肩小包之外，機能後背包也是一個選擇，如同登山包的容量空間大且夾層多便於收納，中性的設計外型也是百搭於各種風格，實用又兼具搭配性！

▲Boyish Style。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：123

Dappei 結語：

主打寬鬆、不強調曲線的Boyish Style，也推薦給梨形身材或是對於雙腿比較沒自信的你，下半身幾乎是一路遮到底，顯瘦效果一級棒！

文字編輯：Fang

延伸閱讀：

就愛偷男友衣服！三種寬鬆卻有型的風格，輕鬆組合出屬於自己的 boyish style

這次我們先不追求曲線美，用率性「Boyish Style」穿出夏季的舒適與自在！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, BoyishStyle, 寬褲, Oversize, 五分短褲, 中性風格, 寬戒粗鏈, 個性配件, 機能後背包
fashion.net

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