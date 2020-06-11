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IKEA必囤美食Top10：愛心鬆餅、起司派絕對要試！第1名竟不是肉丸

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▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自IKEA官網、FB

即使沒有添購家具、居家物品的需求，IKEA也儼然成為了民眾休閒的好去處，看完家具擺設之後，還有餐廳熱食的供應，以及充滿異國風味的熱狗小舖和超市可以逛，尤其是超市的冷凍食物既方便料理又美味，簡直是懶人福音，以下就來看看網友們推薦IKEA超市必買美食TOP10。

TOP10.覆盆子夾心餅，NT＄50

由奶酥餅乾夾著香草內餡以及覆盆子口味的果醬內餡，甜而不膩，令人一口接著一口停不下來，酸甜的口感比起另一款巧克力口味更受歡迎。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 9.心形鬆餅，NT＄150

一塊塊現成的心形鬆餅，形狀可愛之外也很美味，可簡單抹上果醬、奶油當作早餐、飯後點心，也能佐以鮭魚、蝦子等海鮮，搭配洋蔥、蔬菜，做成一到鹹食小點。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 8.肉桂捲，NT＄150

肉桂捲是經典的瑞典美食，適合喜歡肉桂的朋友們買來放在家中囤著，隨時想來點點心、配杯咖啡，撒上糖霜的肉桂捲再適合不過了。

▲肉桂捲。（圖／翻攝自ikea）

TOP 7.鮭魚菲力，NT＄550

在IKEA餐廳販售的鮭魚套餐，在家也能簡單製作，只要將鮭魚解凍後，便可蒸煮、油煎、烘烤、燒煮或燒烤，配上檸檬、大蒜、百里香、茴香⋯⋯等各種調味，依照個人喜好烹調。鮭魚富含蛋白質和Omega-3脂肪酸，是媽媽們居家健康料理的首選。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 6.起司派，NT＄95

以熟成乳酪搭配韭蔥的香濃味道，鬆脆口感很開胃，適合做為各種主餐的配菜，同樣也能依照個人的喜好添加配料，自由發揮的空間很大。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 5.煙燻鮭魚，NT＄320

比起厚切條狀的鮭魚菲力，煙燻鮭魚不僅容易切薄片，也較適合做冷盤料理，緩慢的煙燻過程，使魚肉帶有煙燻味，肉質緊實，略帶油脂，滑嫩不膩口。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 4.蔬菜馬鈴薯餅，NT＄215

馬鈴薯餅中含有花椰菜、韭蔥、洋蔥和起司，當作配菜或是主食都行，相當有飽足感，且本身就很有味道，解凍後煎一煎就能吃，非常方便！

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 3.堅果牛奶巧克力片，NT＄39

IKEA超市販售的巧克力片經常都會有三片一組的特價活動，共有堅果牛奶巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力三種選擇，其中最受歡迎的就是這款綠色的「堅果牛奶巧克力」，不像牛奶巧克力太過死甜，堅果還能增加口感，容易讓人上癮。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 2. 瑞典肉丸

餐廳中最經典的餐點莫過於「瑞典肉丸」，為牛豬肉混合製成，解凍、加熱後即可食用，香氣讓人食指大動，軟嫩多汁，搭配排名中其他配菜一起享用，簡簡單單就能完成一道豐富的瑞典風味料理。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

TOP 1.馬鈴薯泥NT＄99

令人意外的是，排行榜奪冠的竟然是「馬鈴薯泥」而不是經典肉丸，不過馬鈴薯泥能奪冠也不是沒原因的，它能夠與上述料理一起搭配，搭配各種醬料、甚至是蔓越梅醬都很適合，重點是CP值非常高！

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

日本居家品牌無印良品，除了和IKEA一樣販售簡易家具、日常生活用品外，也有專為懶人們開發的「料理包」，光是「異國風咖哩速食包」系列就超過10種以上，先前日本票選的TOP10排行榜出爐，第一名為奶油雞肉咖哩、第二名綠咖喱，第三名則是肉末咖哩，想看更多名次推薦的話請點選延伸閱讀。

▲IKEA食物排行 。（圖／翻攝自官網）

►日本票選無印良品咖哩速食包TOP10　第3名印度風，第1名人人愛

►IU穿「香蕉色」代言「香蕉牛奶」　可愛連拍粉絲都融化

關鍵字：

IKEA, 超市, 冷凍食品, 排行榜, 肉丸, 瑞典
fashion.net

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