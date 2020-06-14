Dappei／IG重度使用者必備！盤點5位創作者「超有趣濾鏡」　喜歡就存起來

人類生存三要素是陽光、空氣、水，那現代人的生命之源則是Line、IG、FB，上班無聊在Line群講幹話，把FB當維基百科使用，心情好心情壞呢？比起月亮，IG濾鏡更能代表我的心！以下Dappei盤點五位新銳IG創作者，他們的濾鏡作品還沒玩過的話，問卷調查年齡層請勾最後面那項！

▐ 愛子萌え萌え @aiko_moemoe

愛子萌え萌え在Instagram擁有4萬追蹤，本職是服裝造型師，也是IG Story濾鏡創作者。作為一位在跨性別者，儘管在社會風氣已經很開放的台灣，也不免遭受到許多異樣的眼光，愛子將IG Story濾鏡這個平台化作替受到不公待遇的女性們發聲，用平易近人的小幽默反擊！從洗版IG的「漂亮女生 你惹不起」、「單身美眉想要愛」，到前陣子大家玩瘋的「點痣對照表」、李優現實網路一樣優秀的「urikooo」、張藝版面的「當藝個有自信的花瓶」，還有9m88的「平庸之上」，都是出自於愛子之手！

▐ 溫上磊@slw6929

溫上磊在Instagram擁有1.5萬追蹤，是穿搭風格KOL、裏花蓮專案策劃人、洋薊企画的執行總監，也是IG Story濾鏡創作者。為許多音樂人策劃音樂會的溫上磊，也同時為音樂人設計濾鏡特效，包括音樂人黃宣及Sonia Calico，其濾鏡作品中最與眾不同的部分就是視覺色彩上的突破，大膽的色塊及科技感的線條結合音樂的節奏性，讓你忽略原來他本人其實是位色盲！

▐ 美樂弟 Melody@melodychengg

美樂弟Melody是品牌企劃、文字編輯、影像製片、造型、動態攝影、平面攝影，也是IG Story濾鏡創作者。從厭世到不行的「mooood」、誰能定義我的美的「美・樂弟」、反擊低CP值交易經驗的「Plate潘仔」、防疫期間不適合外出的「Yoga Beach」、人人都能當YouTuber的「Melody美樂弟出品」到與品牌 PChome 合作的濾鏡作品，生活化卻超實用的濾鏡超受歡迎，濾鏡觸及率已超過了一千五百萬，完全是將個人風格及自我意識用濾鏡表現得明明白白的最佳代表！

▐ Christian Wu@christian_tpe

Christian Wu在Instagram擁有3,400追蹤，是設計師，也是IG Story濾鏡創作者。 擅長3D動畫濾鏡制作的Christian，可以在他的IG頁面看到非常多臨摹實境的特效作品，像是能跟著使用者頭搖擺方向轉動的「Goosy」、化身台灣之光的「BaboTea」、鑲金的人臉馬桶「ToiletFace」、長輩在臉上給你祝福的「HiFortune」以及綠光魍魅的「Night-Vision」，而除了這些異次元的潮味濾鏡外，Christian 也操刀製作了Adidas、ANOWHEREMAN Taiwan、OFF DUTY 及台灣戰神乳清等的許多品牌濾鏡，濾鏡作品有著高度質感與國際水準，且個人色彩及辨識度都很高。

▐ 阿智@wilsw645

曾揚智是動畫股份有限公司共同創辦人，同為台灣社群濾鏡交流社團的管理員，更擔任多場濾鏡教學講座的講師。作為一位動畫公司的創辦人，基本款的濾鏡特效已不夠看，阿智的作品中不論是個人原創還是與品牌的合作作品，都能看到許多高互動性的濾鏡，像是開口吃蔬菜的「Eat The Food」、為香港加油的小遊戲「Fight for HK」、致敬日本節目的「Japanese Provide」、號召大家關心石虎的「石虎過馬路」、與綠色和平合作的「你是什麼蔬菜」、與Richard合作的「本週財運」「老天給我錢」以及與PChome合作的「跳火圈」等等，都能發現他過人的實力，畢竟製作3D濾鏡本已實屬不易，更何況是互動小遊戲的濾鏡呢？

以上5位IG Story濾鏡新銳創作者，都有著令人稱羨的本業，但也能在業餘花時間投資在自身影響力的放大，Instagram是現代社會每個人天天都會打開的社群軟體，排版出自我風格、用限時動態紀錄生活，營造出別於他人的獨樹一格，只可惜卻總侷限於好友圈同溫層，影響力的擴散的程度總是很有限，但！當你換一個身份，從只是發發平面、動態的「客」，躍升成邀請大家使用你濾鏡的「主」，成為IG Story的濾鏡創作者，除了可以利用濾鏡發聲，也能以此發揮影響力，把你的藝術、創意、幽默通通投入，不論是追求粉絲激升的數字，或是主客易位的俯視感。

如果你的藝術眼光很獨到卻無處發揮，幽默感爆棚卻找不到逗笑的對象，創意走在很前面卻不被看好，想成為一個有影響力的人卻不知如何開始，那麼全台第一個Spark AR社團「社群濾鏡交流Social Media AR Community」歡迎你大駕光臨！

除了Spark AR社團，也舉行了「SMAR第一屆品牌IG濾鏡大賽 」，並且為下載了濾鏡軟體卻不知道如何開始的你們開設了 「濾鏡創作工作坊」，邀請專業的講師為大家介紹各種實用功能，只要報名任何一堂課程，並交件參加品牌濾鏡設計大賽，SMAR將會贈送一份「濾鏡工具大禮包」， 內含隨機濾鏡Patch組以及LUT調色組，讓大家能更輕鬆入門濾鏡創作！

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