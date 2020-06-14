fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／IG重度使用者必備！盤點5位創作者「超有趣濾鏡」　喜歡就存起來

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

人類生存三要素是陽光、空氣、水，那現代人的生命之源則是Line、IG、FB，上班無聊在Line群講幹話，把FB當維基百科使用，心情好心情壞呢？比起月亮，IG濾鏡更能代表我的心！以下Dappei盤點五位新銳IG創作者，他們的濾鏡作品還沒玩過的話，問卷調查年齡層請勾最後面那項！

▐ 愛子萌え萌え @aiko_moemoe

愛子萌え萌え在Instagram擁有4萬追蹤，本職是服裝造型師，也是IG Story濾鏡創作者。作為一位在跨性別者，儘管在社會風氣已經很開放的台灣，也不免遭受到許多異樣的眼光，愛子將IG Story濾鏡這個平台化作替受到不公待遇的女性們發聲，用平易近人的小幽默反擊！從洗版IG的「漂亮女生 你惹不起」、「單身美眉想要愛」，到前陣子大家玩瘋的「點痣對照表」、李優現實網路一樣優秀的「urikooo」、張藝版面的「當藝個有自信的花瓶」，還有9m88的「平庸之上」，都是出自於愛子之手！

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▐ 溫上磊@slw6929

溫上磊在Instagram擁有1.5萬追蹤，是穿搭風格KOL、裏花蓮專案策劃人、洋薊企画的執行總監，也是IG Story濾鏡創作者。為許多音樂人策劃音樂會的溫上磊，也同時為音樂人設計濾鏡特效，包括音樂人黃宣及Sonia Calico，其濾鏡作品中最與眾不同的部分就是視覺色彩上的突破，大膽的色塊及科技感的線條結合音樂的節奏性，讓你忽略原來他本人其實是位色盲！

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▐ 美樂弟 Melody@melodychengg

美樂弟Melody是品牌企劃、文字編輯、影像製片、造型、動態攝影、平面攝影，也是IG Story濾鏡創作者。從厭世到不行的「mooood」、誰能定義我的美的「美・樂弟」、反擊低CP值交易經驗的「Plate潘仔」、防疫期間不適合外出的「Yoga Beach」、人人都能當YouTuber的「Melody美樂弟出品」到與品牌 PChome 合作的濾鏡作品，生活化卻超實用的濾鏡超受歡迎，濾鏡觸及率已超過了一千五百萬，完全是將個人風格及自我意識用濾鏡表現得明明白白的最佳代表！

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▐ Christian Wu@christian_tpe

Christian Wu在Instagram擁有3,400追蹤，是設計師，也是IG Story濾鏡創作者。 擅長3D動畫濾鏡制作的Christian，可以在他的IG頁面看到非常多臨摹實境的特效作品，像是能跟著使用者頭搖擺方向轉動的「Goosy」、化身台灣之光的「BaboTea」、鑲金的人臉馬桶「ToiletFace」、長輩在臉上給你祝福的「HiFortune」以及綠光魍魅的「Night-Vision」，而除了這些異次元的潮味濾鏡外，Christian 也操刀製作了Adidas、ANOWHEREMAN Taiwan、OFF DUTY 及台灣戰神乳清等的許多品牌濾鏡，濾鏡作品有著高度質感與國際水準，且個人色彩及辨識度都很高。

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▐ 阿智@wilsw645

曾揚智是動畫股份有限公司共同創辦人，同為台灣社群濾鏡交流社團的管理員，更擔任多場濾鏡教學講座的講師。作為一位動畫公司的創辦人，基本款的濾鏡特效已不夠看，阿智的作品中不論是個人原創還是與品牌的合作作品，都能看到許多高互動性的濾鏡，像是開口吃蔬菜的「Eat The Food」、為香港加油的小遊戲「Fight for HK」、致敬日本節目的「Japanese Provide」、號召大家關心石虎的「石虎過馬路」、與綠色和平合作的「你是什麼蔬菜」、與Richard合作的「本週財運」「老天給我錢」以及與PChome合作的「跳火圈」等等，都能發現他過人的實力，畢竟製作3D濾鏡本已實屬不易，更何況是互動小遊戲的濾鏡呢？

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

以上5位IG Story濾鏡新銳創作者，都有著令人稱羨的本業，但也能在業餘花時間投資在自身影響力的放大，Instagram是現代社會每個人天天都會打開的社群軟體，排版出自我風格、用限時動態紀錄生活，營造出別於他人的獨樹一格，只可惜卻總侷限於好友圈同溫層，影響力的擴散的程度總是很有限，但！當你換一個身份，從只是發發平面、動態的「客」，躍升成邀請大家使用你濾鏡的「主」，成為IG Story的濾鏡創作者，除了可以利用濾鏡發聲，也能以此發揮影響力，把你的藝術、創意、幽默通通投入，不論是追求粉絲激升的數字，或是主客易位的俯視感。

如果你的藝術眼光很獨到卻無處發揮，幽默感爆棚卻找不到逗笑的對象，創意走在很前面卻不被看好，想成為一個有影響力的人卻不知如何開始，那麼全台第一個Spark AR社團「社群濾鏡交流Social Media AR Community」歡迎你大駕光臨！

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

▲IG濾鏡。（圖／Dappei提供）

除了Spark AR社團，也舉行了「SMAR第一屆品牌IG濾鏡大賽 」，並且為下載了濾鏡軟體卻不知道如何開始的你們開設了 「濾鏡創作工作坊」，邀請專業的講師為大家介紹各種實用功能，只要報名任何一堂課程，並交件參加品牌濾鏡設計大賽，SMAR將會贈送一份「濾鏡工具大禮包」， 內含隨機濾鏡Patch組以及LUT調色組，讓大家能更輕鬆入門濾鏡創作！

延伸閱讀：

誰說一定要套濾鏡？VSCO 無濾鏡一樣可以調出 4 種風格色調照片，無藏私大公開！

Instagram 特效濾鏡永遠玩不膩！盤點 5 種濾鏡懶人包，除了迪士尼之外還有你不知道的濾鏡！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, Line, IG, FB, 濾鏡, Story, 創作
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

女孩快筆記！睡前變美的9個習慣　竟然還有「咬勺子」

女孩快筆記！睡前變美的9個習慣　竟然還有「咬勺子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

「鋼琴尤物李元玲」魔鬼身材讓人噴鼻血！體脂26%→12%　超狂赤字飲食法公開 9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨　「泡沫」才是關鍵 百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有 金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea 張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星 Dappei／IG重度使用者必備！盤點5位創作者「超有趣濾鏡」　喜歡就存起來 台灣開賣！陳奕迅操刀SUPERSTAR聯名鞋，透明材質、灰色麂皮潮翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面