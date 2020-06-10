林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

▲林俊傑爬山親近大自然。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

收藏許多名錶的林俊傑，爬山時究竟是戴勞力士（Rolex）、Richard Mille、還是歐米茄（OMEGA）？答案以上皆非，是戴4,500元的G-SHOCK！不過此款G-SHOCK不是一般款式，而是他自創的潮牌SMG與G-SHOCK的聯名錶款，尚未正式發布，他已搶先戴上並在IG分享，因為聯名錶對他而言格外有意義。

▲林俊傑的爬山裝備中包括G-SHOCK。

▲林俊傑自創品牌SMG與G-SHOCK聯名錶款酷味十足，4,500元。

林俊傑珍藏的錶款都是各品牌夯款，例如勞力士「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶、歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，他也擁有不少G-SHOCK代表作，包括第一只全金屬錶GMW-B5000、品牌與日本潮牌A BATHING APE聯名錶等。

▲尚未正式發表的聯名錶，林俊傑搶先秀。



▲錶帶處還有「MCCCVII」字樣，是1307的羅馬文字寫法。

這回是自創潮牌SMG與G-SHOCK攜手合作，兩個愛牌聯名讓林俊傑興奮不已，率先分享以DW-6900BB系列為基礎打造的新錶，整體採消光黑設計，時間顯示則為黑色反轉液晶顯示，並搭配上冷光照明，因此他特別標註「Black is the new Black」，黑搭黑的設計酷味十足，錶帶處還有「MCCCVII」字樣，是1307的羅馬文字寫法，此數字是SMG創立之時的一個啟發來源，已成為品牌固定使用的設計元素。

▲林俊傑擁有的歐米茄超霸阿波羅11號50周年紀念腕錶，1,130,600元。

