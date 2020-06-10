妝・開箱／日本甜點系彩妝超可口　新手也能畫出閃亮亮雙眸

文、圖／Cheryl

這次來開箱的是日本品牌SWEETS SWEETS家的眼影、腮紅還有ROSY ROSA粉撲系列，先來說我最期待的ROSY ROSA奶霜美肌空氣感粉撲，之前在寶雅看到我就很想買，這次終於試到本人，真的好Q彈，拿來上粉底還有氣墊粉餅，妝感變得更加透亮，細緻的光澤感好喜歡，重點是觸感超舒服！像是麻糬一樣，完全貼膚，上妝簡直有夠療癒。

接下來是SWEETS SWEETS家的光透琉璃疊色眼影，我之前對於它家的眼影蜜很有印象，這次試到粉質的眼影，覺得光澤感非常閃亮，是有種日系的奢華感，搭配打底霜使用，不會飛粉，也比較好上色，呈現出來的妝感有點水亮，蠻喜歡這種可愛的風格。

另外，也是眼影系列的淚袋校正臥蠶眼彩，像我自己本身是沒有臥蠶，用這塊真的可以打造出好自然的楚楚可憐妝效，而且還可以拿來作為鼻影，顏色也是很適合，重點是粉質非常細膩，左下角的霜狀質地也可以作為遮瑕膏使用，整盤CP值有夠高！

最後是絲柔戚風頰彩系列，日系的焦糖橘粉色，真的就像是剛烤好的蛋糕一樣，粉質使用起來很貼膚，輕鬆上也不用擔心失手，顏色非常自然粉嫩，而且不會遮蓋掉原本底妝的光澤感，這點真的很讚。有興趣可以去Tomod’s、日藥本舖等藥妝店，找尋它的身影喔！