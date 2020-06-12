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Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

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時至今日，不少人早就拋棄當個長髮公主，將俐落的個性短髮做為主要造型，不過一次要將長髮剪去還是令人相當不捨，而且每個人的臉型與髮質不同，其實不見得每個人都適合剪短，因此搭編搜集了不少「短髮、中長髮」髮型目錄，讓你在下次去髮廊前能好好冷靜思考自己想要嘗試的樣子，趕快看看日本髮型師們都剪什麼樣的髮型吧！

肩上短髮

肩上短髮透過染髮、燙髮和抓髮仍然能打造多變的造型，淺系的髮色能使視覺上變得更加輕盈，相當適合悶熱的春夏，而且如果想要嘗試漂髮，趁著短髮時漂也不會一次破壞太多的髮質，如果反悔了，也能過陣子就留長把受損的部分一刀剪去，也不用擔心髮絲觸碰到粘膩的身體，還能露出性感的肩頸線條，是長髮女孩體會不到的優點。

另外，瀏海也是一個不容忽視的細節，像是線條直順的眉上瀏海可愛又復古，能使五官更加立體；微捲的中分瀏海多了一份成熟氣息，搭配烏黑髮色更增添神秘感。若是較不會整理髮型，直髮也是不錯的選擇，最後也能抹上髮蠟隨意撥亂髮絲打造自然隨興感，或者用離子夾將髮尾網外夾翹展現時髦，夏天就是要這種無拘無束的造型。


中長髮

中長髮也是現在不少女孩的選擇之一，覺得長髮過於厚重冗長，但又不想一下子改變太多，或是不願經歷頭髮再次留長的過渡期，那麼中長髮一定相當適合。頭髮長度夠也比較能夠嘗試各種燙髮造型，像是羊毛捲造型因捲度較小所以帶點復古感，捲度較大的慵懶系捲髮能呈現雲朵般的蓬鬆感，而線條感強烈的捲髮造型則能營造髮絲的律動感，使整體更加清新亮麗。

雖說捲髮搭配深色髮系也相當不錯看，但如果你想提升捲度的立體感，建議還是透過染髮會比較好明顯，不過每種染劑也會因每個人原本髮色的不同而呈現各種效果，像是若你本身髮色較深，即使染淺色也還是會看起來比較低調，相反地，原生髮本來就淺一階那你染髮後顏色的明亮及顯色度也會隨之提高，不過染髮後要記得隨時補染和護理，以免變成枯黃乾燥的髮絲哦！

Dappei 結語：

每次夏天總想剪一頭短髮，看起來乾淨俐落到不行，而且也不用像長髮一樣整理那麼久，看完實在讓人好心動！

文字編輯：Ladybird

延伸閱讀：

想剪短別猶豫了，5 位「短髮女星」造型靈感簿，原來短髮這麼多選擇！

換髮型前必看！「圓臉髮型」不踩雷，從短髮、及肩髮、長髮剪出完美的顯瘦小臉！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 髮型, 中長髮, 肩上短髮
fashion.net

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