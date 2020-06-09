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天梭霸氣運動錶回歸　賣翻的潛水錶換超夯綠面

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▲天梭表今發表2020新品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年天梭表（TISSOT）SEASTAR 1000潛水錶締造銷售佳績，運動錶的聲勢大好，品牌趁勝追擊，今年推出全新運動系列SUPERSPORT CHRONO腕錶，擁有45.5mm的大錶徑，搭配護肩設計錶冠與大尺寸按把，展現霸氣，分別有精鋼、玫瑰金或黑色PVD款式。

▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭表年度主力SUPERSPORT CHRONO腕錶，13,000元。（圖／天梭表提供）

已成天梭表美好傳統的T-RACE MOTO GP限量錶，今年不僅特殊錶盒從安全帽改為輪胎造型，錶款上也緊隨消光黑熱潮，改為酷味十足的黑色面盤，但從煞車卡鉗造型的錶冠保護裝置、源自賽車服的穿孔皮革錶帶，仍可見重機賽車元素；與其風格截然不同的CARSON PREMIUM AUTOMATIC自動錶，則以斯文設計亮相，推出錶徑40mm與30mm女錶款式，可搭成對錶佩戴。

▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）

▲全球限量3333只T-Race MOTO GP自動計時碼錶，42,000元。

▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭CARSON PREMIUM AUTOMATIC自動錶（左）19,400元，玫瑰金色PVD錶殼女錶22,900元。

而熱賣的SEASTAR 1000潛水錶，今年增加正夯的綠色與酒紅色面盤款式，並搭配比橡膠錶帶更貼合手腕的米蘭鍊帶；巧的是同屬SWATCH集團的MIDO（美度表），也為Commander Shade香榭系列光影腕錶，搭配一體成形的黑色PVD或銀色不鏽鋼米蘭鍊帶，以往台灣消費者對此類錶帶接受度不高，但經過品牌反覆精進改良更為合手舒適，是時候可以挑戰一下了。

▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭SEASTAR 1000 QUARTZ CHRONOGRAPH石英計時錶換上綠色面盤與米蘭鍊帶，17,600元。

▲▼ TISSOT & MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Commander Shade香榭系列光影腕錶午夜藍款，29,500元。（圖／MIDO提供）

關鍵字：

天梭表, TISSOT, MIDO
fashion.net

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