快換上現在最夯的「果凍QQ唇」！澎潤0唇紋看起來超好親

▲今年夏天先跟霧面唇妝說再見，快換上澎潤飽滿的「果凍QQ唇」。（圖／翻攝IG@immeme_official）



記者張毓容／綜合報導

2020年流行的妝容趨勢，絕對少不了看起來水嫩飽滿的「果凍QQ唇」！在唇上擦一層猶如果凍般的水潤感質地唇膏，能夠澎潤雙唇、淡化唇紋，且帶著閃閃水光的輕盈光澤，正適合夏季妝感。先暫時跟霧面唇妝說再見，換上水感果凍唇，用看起來超好親的Q彈美唇吸引目光。

I’M MEME 我愛澄露潤唇膏，NT$390。



每次推新品都會引發搶購熱潮的韓系美妝品牌I’M MEME，以提倡關愛地球思維推出新支線「澄露」系列，採用回收塑料瓶身與環保紙漿包材，為環保盡一份力。其中首波推出「我愛澄露潤唇膏」，添加維生素D及三種果油，具絕佳潤澤功效，能均勻滑順延展，搭配4種半透明的水潤水果色澤，輕透光采使一抹唇紋消失。

heme 精萃水亮唇膏，NT$330。



以「彷彿原生唇般紅潤雙唇」為概念打造heme精萃水亮唇膏，運用獨家「感溫即融科技」，一接觸唇溫即化為柔潤唇蜜質地，服貼潤澤雙唇 ，完美顯色，搭配全新升級配方，能同時水嫩保濕雙唇，打造澎潤零唇紋的透潤Q唇。

PONY EFFECT 超聚光水唇釉，NT$690。



PONY EFFECT全新推出的「超聚光水唇釉」堪稱是一支雙唇專用的打亮產品！添加多種高保濕潤澤成分及特調精華上唇同時保養，一抹撫平唇紋，聚光水唇釉質地搭配獨家翹唇刷頭設計，能輕鬆描繪唇峰，貼合唇部曲線，發色濃郁飽加上水光感，讓唇部厚度立現，展現Q嫩飽滿又嘟翹的美唇。

Dior 癮誘超模巨星唇膏 仲夏遊樂園限量版，NT$1,300。



蘊含70%潤唇油的Dior癮誘超模巨星唇膏，水感潤澤媲美潤唇膏，可24小時給予雙唇潤澤感，搭配銀河星光粒子，能以多重角度自然折射光線，使雙唇漾出繽紛亮澤感，去年一上市就賣翻了。

今年夏季限定彩妝系列更推出8款全新限量訂製色選，延續癮誘唇膏系列的大勢玫瑰色調，不論是俏皮感的粉嫩玫瑰、超顯氣色的冷調玫瑰或氣質感十足的煙燻玫瑰全都有。

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