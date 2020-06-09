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跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨

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▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲寶雅生活美妝包羅萬象，囊括許多獨賣話題新品。（圖／翻攝自IG/@risabae_art、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

琳瑯滿目的商品，怎麼買最聰明？寶雅公關曝「內行人購物清單」，這些話題商品別的地方找不到，一上架就完售，下次別再漫無目的亂逛，跟著下手就沒錯！

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

花生兄弟按摩球

與日本同步發售的療癒可愛的花生球造型設計，特殊設計增加按摩穩定性，可使用在頸後大腿、小腿、前臂等，刺激穴道、舒緩疲勞。

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

花仙子HiTea奶茶香氛

珍奶控看過來！這款香氛讓周遭空氣都漂浮著甜甜珍奶味，濃醇黑糖與甜蜜奶茶香好療癒，聞了也不會發胖，保證無熱量、零蔗糖，一上市就引起網友熱烈討論。

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

降溫鈦奈米自動折傘-波西米亞風

一上貨就玩售的降溫10℃傘，擁有防曬、涼感、超潑水、降溫4大功效，使用台灣極輕量布料，降溫效果可達5-10度，晴雨兩用，一鍵自動開收傘，下次逛寶雅可以去挖寶。

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Success塑身迷你彈力帶-草莓色X鳳梨色

使用天然乳膠打造，適合深蹲抬腿拉筋，輕薄小巧方便攜帶，之前有粉絲分享在上班或追劇時綁在腿上做簡單伸展，舒服又能簡單塑身，雙拉力可自由搭配，色系也可愛討喜，百元價格輕鬆入手。

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

PALLADIO柔光幻彩貝殼腮紅

超多歐美部落客狂推的打亮神器PALLADIO，寶雅獨賣的限定色號包含4款，超高CP值，一顆多用含蘆薈、人參、山茶花、洋甘菊、紅花、銀杏植物萃取成分，幕斯質地完美貼合肌膚，打造透亮好膚質。

▲▼寶雅曝「內行人購物清單」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

黛絲恩 完美夜間極潤修復洗護系列

不能飛去日本扛，只有寶雅買得到，清潔同時滋養毛躁受損髮，含摩洛哥油、胺基角蛋白，奈米級滲透有效修護受損髮。紓壓的香氣能讓人超放鬆，據說還有助眠的效果！

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關鍵字：

寶雅, 購物清單, 熱門, 新品, 獨賣
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