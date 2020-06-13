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想識破「渣男伎倆」這8句話絕不能相信：我配不上你、是她主動的

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編輯／JJ　圖／翻攝自《夫婦的世界》、《VIP》、《皇后的品格》劇照

沒有一個女生會想遇到渣男，但卻因為「當局者迷」往往深陷其中不自覺，自己其實只是對方囊中的一個玩物，這時候就該踩在前人的屍體上，參考曾被狠狠傷害過的女孩們所提供的「渣男語錄」，幫助自己看清不值得付出真心的對象，如果你身邊的對象曾說過以下這些話，可要多注意了。

▲渣男語錄。（圖／翻攝自劇照）

＃「我不能沒有你。」

如果才剛交往沒多久，或是還在曖昧階段就說出這種話，女孩們可不要傻傻被騙去了，像這種話最讓人小鹿亂撞，會讓你覺得是不是真的只有你最了解他，他說不能沒有你，也讓你誤以為不能沒有他，但你也不知道他究竟和幾個女人說過。

＃「你如果愛我的話⋯⋯」

習慣在要求之前加上「你如果愛我的話，就⋯⋯」，來合理化自己的行為，像是「你如果愛我的話，就不要一直管我。」、「你如果愛我的話，就要原諒我。」

＃「我保證下次絕對不會再⋯⋯」

因為一再的犯錯被抓到，幾乎把「我保證」當作口頭禪，那麼一點信用都沒有，絕對不要相信他。

▲渣男語錄。（圖／翻攝自劇照）

＃「我覺得我現在不適合談戀愛。」

＃「是你太好，我配不上你。」

玩膩了之後想和你分開，卻不想當壞人，所以只好假裝自己攬上所有的問題，說自己「不適合談戀愛」，或是先稱讚你一番，再說是自己配不上，還一副楚楚可憐、百般不願的樣子，其實只是想要逃避責任而已，天知道分開後下一秒就出現新對象了。

＃「我早就想跟她分手了。」

如果你和一個對象交往時，發現他其實已經有另一半了，卻老跟你說：「我早就想跟她分手了。」奉勸千萬不要相信這種人，就算他真的分手和你在一起，也難保會不會同時又有其他對象。

▲渣男語錄。（圖／翻攝自劇照）

＃「是她先主動的！我也沒辦法。」

所謂的渣男就是自己愛到處拈花惹草，卻說得好像自己沒錯一樣，都是別人先主動接近的，自己什麼事都沒做，要罵就罵別人，這時可別傻傻心軟，如果他真的想拒絕別的女人，怎麼可能會沒辦法？

＃「我很忙，所以很少看手機。」

曖昧時期整天黏得要命，沒見面時訊息也要傳個不停，但是沒過多久就開始搞消失，總是說自己很忙，可不可以不要太常找他，既然很忙、都不會看手機，那麼你也不用窮追不捨，直接讓他淡出吧。

▲渣男語錄。（圖／翻攝自劇照）

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關鍵字：

男女, 感情, 渣男, 語錄
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