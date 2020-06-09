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連鎖咖啡首發！丹堤推振興券方案　「買10杯送20杯」可喝一整年

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▲丹提,買一送一,振興券。（圖／翻攝丹提咖啡官方粉絲頁、丹提咖啡提供）

▲丹堤公佈振興券方案，是連鎖咖啡業者首發。（圖／翻攝丹堤咖啡官方粉絲頁、丹堤咖啡提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情在台漸歇，行政院日前公佈「振興三倍券」7月上路，各通路與業者都在積極規劃促銷方案，搶首波「振興財」，連鎖咖啡業者丹堤搶在別家公佈前宣布，針對三倍券推出專屬方案，在官網使用綁定信用卡支付付款，特定品項買10杯就送20杯，以「寄杯」方式來使用，兌換期限可長達一年。

連鎖咖啡三倍券優惠，丹堤咖啡率先宣布，從7／15至7／25期間，消費者至丹堤行動購物網，使用綁定信用卡刷卡購買咖啡寄杯，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款，享有買10杯送20杯優惠，等同30杯飲品僅需花10杯價格，約為3.3折。

▲丹提,買一送一,振興券。（圖／翻攝丹提咖啡官方粉絲頁、丹提咖啡提供）

上半年因新冠肺炎疫情影響，許多連鎖咖啡業者業績也受波及，包括星巴克、丹堤、路易莎、伯朗等都持續推出外帶與優惠方案吸客，現進入下半年檔期，加上行政院公佈7月推出振興券，許多實體通路如SOGO都先表示「回饋一定超過3倍」。

而目前百貨通路仍在年中慶檔期，針對振興券方案仍在規劃，其他連鎖咖啡也表示「正在醞釀中」，丹提咖啡則已推出詳細方案，以寄杯方式「買一送二」，並將兌換期間拉長到1年。

業者表示，其方案為史上最大折扣優惠，並以寄杯方式來延長甜蜜期，目前就以此方案的回饋為主，不會再推出其他針對振興券的優惠，其大杯美式綜合咖啡售價為75元、特大冰黑咖啡售價為90元，等同消費者使用振興券寄杯，可享受到1,500元至1,800元價值的免費回饋。

▲丹提,買一送一,振興券。（圖／翻攝丹提咖啡官方粉絲頁、丹提咖啡提供）

關鍵字：

丹堤, 振興券, 三倍券, 振興三倍券, 連鎖咖啡
fashion.net

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