美妝愛海洋！香緹卡推鯨鯊慈善彩妝、霓淨思淨灘守護海岸線

▲香緹卡慈善彩盤部分收益會用於援助鯨鯊救援計畫。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

過去每年有高達7,300萬條鯊魚的魚鰭用於食用魚翅湯，超過15萬條蝠鱝因鰓版為知名的傳統中藥材而遭獵殺。「沒有買賣，沒有殺害」香緹卡與WildAid野生救援希望呼籲大家拒吃魚翅、鯨鯊魚，此次也邀請公益大使阮經天，為鯨鯊拍攝《溫柔的巨人》紀錄片，讓大家了解它們是多麼的珍貴。

去年7月，WildAid野生救援邀請香緹卡品牌創辦人Sylvie前往墨西哥穆赫雷斯島與鯨鯊共游，深入了解鯨鯊和其他海洋生物被獵殺食用的險峻情況，有鑑於這些珍貴物種的流失，香緹卡決定一齊支持保護海洋資源的重要工作。

2020年香緹卡攜手WildAid野生救援組織推出「蔚藍海洋慈善彩妝系列」，為保護因人類獵殺捕食而瀕危的鯨鯊與鬼蝠鱝，推出質地水潤清透的花妍絢光唇彩，和蔚藍海洋頰彩亮顏盤，讓肌膚刷上就像在陽光底下閃閃發亮，兩款彩盤部分收益將會協助WildAid野生救援的救援計畫。

海洋汙染議題存在已久，隨著帛琉於2020年開始禁止攜帶與販售有害珊瑚的防曬品，更讓大眾意識到人為汙染對環境造成的嚴重性。霓淨思於去年率先推出台灣第一支海洋友善水感全效防曬乳。

為了響應2002世界海洋日，品牌特別攜手國家地理與長期關注海洋議題的海湧工作室團隊，再度舉辦淨灘活動，以實際行動守護台灣美麗的海岸線，還給大自然最健康的原貌。

除了以淨灘行動捍衛沿岸生態，霓淨思更推出兩款海洋友善防曬乳，不讓珊瑚繼續受到人為汙染。據ICRI報告顯示，海洋中防曬劑量的來源，約有30%是因海上活動直接流入大海，另外70%則是經由汙水排入海洋。霓淨思呼籲大眾於生活中選用對海洋友善的產品，從源頭做起守護環境。

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