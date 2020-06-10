李晶晶再累也放不下童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

▲李晶晶設計童裝、選擇布料，親力親為。（圖／Elizabeth by Crystal Lee提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名媛李晶晶是Sun·day度假概念店主理人，代理VODA SWIM泳裝、巴拿馬帽Ecua-Andino外，同時還身兼自創童裝品牌Elizabeth by Crystal Lee設計師，工作再忙再累，她都捨不得放掉童裝事業，她表示：「因為從以前到現在都是為了女兒而做，讓我步入最愛的設計工作。」如今女兒伊莉莎白9歲，從新作可發現小女孩長大了！

▲李晶晶以9歲女兒伊莉莎白為靈感設計童裝。



李晶晶最初為女兒手做各色蓬蓬裙，吸引朋友下訂，進而成立品牌，隨著女兒長大，開始想穿她的衣服，也需要參加一些正式場合或長輩聚會，因此她以「Mini Me」為主題，著手設計優雅但不失女孩味道的裙裝，選用歐洲進口的軟呢布料打造短裙、洋裝與外套，她還特別用同款布料做了一件外套給自己，可與女兒一起穿親子裝。

▲小女孩蓬裙是李晶晶設計童裝的起源。





▲李晶晶近日推出淑女風的女孩毛呢外套9,100元，洋裝4,750元。



▲粉色毛呢裙是李晶晶女兒的最愛，3,200元。

從Elizabeth by Crystal Lee新品可發現，李晶晶用色不像過去夢幻，而以比較冷靜的藍、灰粉色為主，都是與她最忠實的小客人女兒討論的結果，目前母女倆的心血結晶正在台北選品店LIGHTWELL展售。小淑女裝的選擇還包括複合童裝網站Bungo minimall引進的Nellystella Love Collection 小禮服系列，品牌擅長以雪紡紗打造蓬裙洋裝，並於細節處點綴荷葉邊或大蝴蝶結，浪漫風格收服不少大人小孩，常成為重要場合或表演會的指定款。

▲Nellystella蓬袖紗裙小禮服（左）5,580元，薰衣草紫雪紡蓬裙小禮服8,280元。（圖／Bungo minimall提供）