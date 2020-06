Marc Jacobs把奶油擠在包包上！全新「蛋糕」系列可愛到想咬一口

記者王則絲/台北報導 圖/品牌提供

即便已經擁有數個堪稱「百搭」的實用包包,但看到可愛繽紛的包款還是會想收藏,畢竟女人的包包和鞋子一樣永遠都少一個。來自Marc Jacobs的商品線「The Marc Jacobs」,便決心於今年早秋來滿足大家的少女心,推出超可愛的「蛋糕系列」,每一款都看起來好可口!

▲模仿奶油擠花的造型勾勒出品牌字母,奶油花The Vanity NT$26,900。

The Marc Jacobs為Marc Jacobs在2019年時推出的年輕風格支線,強調利用單品彰顯個人特色與品味,在每個季節中結合不同的主題性,先前曾推出過史努比、厭世小羊等主題,而2020年早秋推出的「Icing on the cake」(蛋糕上的糖霜和奶油花)系列,便直接將主題淺顯易懂的表現在視覺設計上,把品牌經典的包款當作蛋糕本體,運用奶油擠花勾勒出品牌字母,還有繽紛糖果、餅乾、糖霜點綴,每一咖都充滿了細節巧思,令人少女心噴發。

▲彩色水果糖The Box 包 NT$23,900、甜美奶油花The Box 包 NT$23,900。

「Icing on the cake」系列盡展俏皮可愛氣息,在小型綠色口金包上用奶油擠花寫上LOGO,非常逼真,還把近期女星們搶背的「The Box」餐盒包直接當作了結婚蛋糕來裝飾,用彩虹水果糖拼成馬賽克風格的字母,搭以粉嫩色皮革,集甜美與可愛於一身。

▲托特包款上也印上了可愛的結婚蛋糕圖案,蛋糕派對The Tote Bag NT$12,900。

此外,當然也不能忘了品牌經典的「Snapshot」相機包,為呼應本季的蛋糕主題,The Marc Jacobs則是將翻糖餅乾以滿版的方式撒在白色皮革上,其中餅乾的圖案包含了狗狗、兔子、小鹿還有女孩,皆以繽紛色系呈現,粉紅色寬織紋背帶,也替The Marc Jacobs織出了奶油花般的視覺效果。

▲翻糖餅乾The Snapshot 相機包 NT$16,900、短夾 NT$7,290、三折迷你短夾 NT$6,290。

尤其是正值青春年華的少女們,更要把握時機嘗試活潑可愛的風格,日前也曾為大家介紹了Kate Spade夏季的全新水果系列,所推出的「蘋果包」與「鳳梨包」造型超吸睛,受到女星曾之喬與陳庭妮的愛戴。

▲曾之喬、陳庭妮背上Kate Spade夏日水果包款。(圖/翻攝自IG@、chiaochiaotzeng@chen_ting_ni)

