Marc Jacobs把奶油擠在包包上！全新「蛋糕」系列可愛到想咬一口

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

即便已經擁有數個堪稱「百搭」的實用包包，但看到可愛繽紛的包款還是會想收藏，畢竟女人的包包和鞋子一樣永遠都少一個。來自Marc Jacobs的商品線「The Marc Jacobs」，便決心於今年早秋來滿足大家的少女心，推出超可愛的「蛋糕系列」，每一款都看起來好可口！

▲模仿奶油擠花的造型勾勒出品牌字母，奶油花The Vanity NT＄26,900。

The Marc Jacobs為Marc Jacobs在2019年時推出的年輕風格支線，強調利用單品彰顯個人特色與品味，在每個季節中結合不同的主題性，先前曾推出過史努比、厭世小羊等主題，而2020年早秋推出的「Icing on the cake」（蛋糕上的糖霜和奶油花）系列，便直接將主題淺顯易懂的表現在視覺設計上，把品牌經典的包款當作蛋糕本體，運用奶油擠花勾勒出品牌字母，還有繽紛糖果、餅乾、糖霜點綴，每一咖都充滿了細節巧思，令人少女心噴發。

▲彩色水果糖The Box 包 NT＄23,900、甜美奶油花The Box 包 NT＄23,900。

「Icing on the cake」系列盡展俏皮可愛氣息，在小型綠色口金包上用奶油擠花寫上LOGO，非常逼真，還把近期女星們搶背的「The Box」餐盒包直接當作了結婚蛋糕來裝飾，用彩虹水果糖拼成馬賽克風格的字母，搭以粉嫩色皮革，集甜美與可愛於一身。

▲托特包款上也印上了可愛的結婚蛋糕圖案，蛋糕派對The Tote Bag NT＄12,900。

此外，當然也不能忘了品牌經典的「Snapshot」相機包，為呼應本季的蛋糕主題，The Marc Jacobs則是將翻糖餅乾以滿版的方式撒在白色皮革上，其中餅乾的圖案包含了狗狗、兔子、小鹿還有女孩，皆以繽紛色系呈現，粉紅色寬織紋背帶，也替The Marc Jacobs織出了奶油花般的視覺效果。

▲翻糖餅乾The Snapshot 相機包 NT＄16,900、短夾 NT＄7,290、三折迷你短夾 NT＄6,290。

尤其是正值青春年華的少女們，更要把握時機嘗試活潑可愛的風格，日前也曾為大家介紹了Kate Spade夏季的全新水果系列，所推出的「蘋果包」與「鳳梨包」造型超吸睛，受到女星曾之喬與陳庭妮的愛戴。

▲曾之喬、陳庭妮背上Kate Spade夏日水果包款。（圖／翻攝自IG@、chiaochiaotzeng@chen_ting_ni）

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