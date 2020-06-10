高低眉、太濃太淡都有救！彩妝師傳授6大眉毛狀態的畫法攻略

▲每個人天生眉毛狀態都不同，畫眉時碰到的問題、適合的畫眉方法也不同。(圖／翻攝IG@hongsuzu、@cherie_flavor)



編輯／Amanda

眉毛之於妝容的重要性可不比底妝少，但要把眉毛畫好也不是那麼簡單，每個人的眉毛天生狀況都不同，想畫出理想眉毛，碰到的問題都不一樣！像是無眉星人、天生高低眉、只有半截眉毛……到底該怎麼畫？彩妝師分享6種常見「眉毛問題」的畫眉對策，針對個人眉毛類型的攻略多多練習你也能畫出仙女眉。

#無眉星人



「無眉星人」除了天生眉毛稀疏的人之外，也有人是修眉修壞了，乾脆全剃掉讓眉毛重新長，而因為眉毛太少，畫眉時的關鍵就是「無中生有」。先用眉筆勾勒出眉型，並在眉頭畫出一根一根的毛流感，再用眉粉填補眉毛，最後以眉梳暈染讓更整個眉毛自然。

▲天生濃眉令人羨慕，但要小心過黑過濃容易有雜亂感和凶狠感。(圖／翻攝IG@hongsuzu)



#野生濃黑眉



不少人都很羨慕天生濃眉的人，可以省下畫眉的時間心力，素顏也不會顯得沒精神。但其實眉毛過多過黑也有困擾，會讓人看起來過於銳利、有兇狠感，甚至可能出現「眉壓眼」的情況。所以濃眉人畫眉時的要注意「化繁為簡」，利用較淺色的染眉膏淡化眉毛顏色，讓眉毛看起來更柔和，也讓妝容顯得更協調。

#高低眉



高低眉算是眉毛問題中較麻煩的一種，但其實每個人雙邊眉毛高低、形狀多少都會有點不對稱，但只要不明顯都不會有太大問題。而高低眉狀況較明顯的人，要以維持整體妝容和諧為主，盡量讓眉毛保持在便於畫出對稱的狀態，且修眉毛前可先用眉筆畫出大致對稱的眉型，將超出眉型的眉毛修掉，之後畫眉時就比較能畫出對稱眉毛。

▲眉毛天生毛色較淡的人，畫眉時要加強眉毛存在感。(圖／翻攝IG@zawachin__0816)

#清淡眉



有眉毛、眉型也還算完整，但毛質較細軟、顏色較淡的人，畫眉時要著重於加深加重眉毛的存在感，先用眉粉填補眉毛空隙打底，並用染眉膏加粗眉型，最後再運用眉膠增強毛流感，打造立體效果。

#半截眉毛



只有半截的眉毛，畫眉時的關鍵在於要順暢地銜接眉毛的流暢度。可先用眉粉填補眉毛空缺，再用眉筆清晰地勾勒出眉毛外框，眉尾則要用眉筆畫出理想的眉型走向，最後再用眉梳順過，讓眉毛看起來更自然流暢。另外，可利用深淺2種顏色的眉筆，減輕眉毛的斷層感。

▲眉毛過長容易影響眉彩著色效果，需要定期修剪。(圖／翻攝IG@aoihamada)



#眉毛過長



眉毛過長，也是容易導致畫眉時手殘失敗的一個重要因素。過長的眉毛容易在畫眉時擋住眉彩沾附到肌膚上，等畫完眉毛後才發現有些局部其實沒畫到，而使眉毛出現斑駁感。所以，定期修剪過長眉毛是很重要的，而修剪後再用眉粉畫出自然眉毛。

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