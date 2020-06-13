大地色眼影先換掉！掌握夏日妝容「3大重點」，一步步變正妹

▲輕盈醒目妝容正是夏季主流。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日即將到來，快換掉大地色眼影改成鮮豔的亮色系，掌握夏季妝容3大趨勢，走到哪都能夠成為萬人矚目的焦點。



在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 上午 7:15 張貼

1.半霧光底妝顯質感

韓妞的水光肌膚讓人好羨慕，但是夏季高溫若再畫上水光底妝，可能還沒到達目的地就大脫妝。半霧光底妝具有低調光澤，且也能使肌膚油光較不明顯，尤其適合濕熱的台灣氣候。

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人手一瓶的口碑熱推粉底液，能完美遮飾毛孔，打造柔焦微霧妝感。



在 Instagram 查看這則貼文 에뛰드 ETUDE official（@etudeofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 5 日 下午 8:00 張貼

2.換上輕盈色眼妝

換掉一成不變的大地色眼影，試試畫上珊瑚粉、南瓜橘眼影，立刻就能轉換彩妝印象。許多日系品牌也推出彩色眼線，你也可以提亮眼周後，把眼線當作主角，讓眼妝充滿新意。

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從霧面色還是細膩珠光色一盤通收，高飽和、高顯色可隨心情自由搭配多種風格。

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 下午 3:46 張貼

3.想親一口的果凍嫩唇

在唇上擦一層猶如果凍般的水感質地唇膏，能夠較不顯唇紋，且擁有閃閃水光的輕薄光澤。許多女孩如果不知道怎麼選色，最保險的就是應桃色、珊瑚色，不僅不挑膚色，更能讓整體印象變得更可愛。

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裸色霜狀搭配鮮豔色，兩色疊擦，製造出理想色澤，先後塗抹都能讓色彩有微妙變化。

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