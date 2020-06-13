fb ig video ETtoday search mobile

大地色眼影先換掉！掌握夏日妝容「3大重點」，一步步變正妹

>

▲▼掌握妝容「3大重點」，一步步變正妹 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲輕盈醒目妝容正是夏季主流。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日即將到來，快換掉大地色眼影改成鮮豔的亮色系，掌握夏季妝容3大趨勢，走到哪都能夠成為萬人矚目的焦點。

1.半霧光底妝顯質感

韓妞的水光肌膚讓人好羨慕，但是夏季高溫若再畫上水光底妝，可能還沒到達目的地就大脫妝。半霧光底妝具有低調光澤，且也能使肌膚油光較不明顯，尤其適合濕熱的台灣氣候。

▲▼掌握妝容「3大重點」，一步步變正妹 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MAYBELLINE FIT ME反孔特霧粉底液，400元。

人手一瓶的口碑熱推粉底液，能完美遮飾毛孔，打造柔焦微霧妝感。

2.換上輕盈色眼妝

換掉一成不變的大地色眼影，試試畫上珊瑚粉、南瓜橘眼影，立刻就能轉換彩妝印象。許多日系品牌也推出彩色眼線，你也可以提亮眼周後，把眼線當作主角，讓眼妝充滿新意。

▲▼掌握妝容「3大重點」，一步步變正妹 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Essence 摩登9色眼影盤，189元。

從霧面色還是細膩珠光色一盤通收，高飽和、高顯色可隨心情自由搭配多種風格。

3.想親一口的果凍嫩唇

在唇上擦一層猶如果凍般的水感質地唇膏，能夠較不顯唇紋，且擁有閃閃水光的輕薄光澤。許多女孩如果不知道怎麼選色，最保險的就是應桃色、珊瑚色，不僅不挑膚色，更能讓整體印象變得更可愛。

▲▼掌握妝容「3大重點」，一步步變正妹 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KATE 赤裸混色唇彩盤，#01，530元。

裸色霜狀搭配鮮豔色，兩色疊擦，製造出理想色澤，先後塗抹都能讓色彩有微妙變化。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

夏日, 妝容, 重點, 彩妝
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨　「泡沫」才是關鍵

9成人都做錯！洗面乳直接塗臉反而難洗淨　「泡沫」才是關鍵

張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星

張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有 趙麗穎零贅肉「蝴蝶背」登熱搜　勤做「瘦背5招」你也能辦到 把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單 星巴克超萌「透明熊熊水瓶」狂洗版！倒牛奶變北極熊、裝拿鐵成泰迪熊 韓網票選「素顏還是好看」的女星TOP5！比宋慧喬、IU更美的是她 大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價 討厭為感情「負責任」的3大星座男　雙子趁年輕要好好享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面