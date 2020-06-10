一瓶通通搞定！新型態「卸妝神品」超萬能，必須要入手

▲新型態卸妝水變得超便利，全臉濃妝都卸得一乾二淨。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日常的清潔洗臉步驟不確實，可能會讓髒污殘留，進而造成黑頭粉刺、痘痘、暗沉等肌膚問題。除了洗臉，卸妝更為重要，卸妝不完全會使彩妝髒污堆積毛孔，引發痘痘粉刺，更是造成肌膚蠟黃的原因，使得肌膚提早老化。

近來推出的卸妝品越來越聰明，卸妝油其實不含油分，卸妝水也可把濃妝卸得清潔溜溜，如何選擇就靠你的需求判定了！

▲DHC 潔顏噴霧，150ml，490元。

卸妝用噴的！

DHC新推出的潔顏噴霧，採用穩定性、安全性極佳的鹼性電解水，只要簡單一噴，不需要摩擦肌膚，就能去除皮脂髒污及多餘的角質，是一款重視溫和性的去角質產品。具極佳的洗淨效果和保濕力，同時能維持肌膚必要的滋潤．

不只能卸基本的淡妝，因為內含有軟化肌膚、溶解皮脂的小蘇打。能幫助軟化容易乾硬的毛孔周圍，輕鬆去除深層的髒污和粉刺。

▲ORBIS 澄淨卸妝露EX-茜空、日向，150ml，620元。

卸妝油卻零油分

ORBIS的澄淨卸妝露EX，在今夏再度推出限定款，各別加入漢方植物黃柏精華和藍靛果忍冬精華，鎮靜呵護日曬後肌膚，內含30%保濕精華親水無油分配方，輕鬆在臉上推勻並快速卸除彩妝污垢，沖水時不需特別乳化，大大減少肌膚拉扯與降低致痘粉刺，留下清爽舒適的淨嫩膚觸。

▲PONY EFFECT 絕對高效植萃潔膚水，100ml，250元。

濃妝也能卸的卸妝水

PONY EFFECT推出絕對高效植萃潔膚水，標榜比油更清潔，比水更好卸！潔膚水含植物精油萃取，卸妝清潔時同步保濕肌膚，以油水比例 2：8 能輕柔溶解臉上彩妝，卻清爽不黏稠。另含有十大天然植物萃取，洋甘菊、柑橘、香檸檬、甜橙、荷荷芭油、辣薄荷、香蜂花、羅勒、迷迭香、苦油樹籽油，更無添加香料及合成色素等有害物質，是天然無刺激的卸妝潔膚水。

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