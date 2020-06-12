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減肥時更該吃的4種水果！蘋果低卡高纖還有助消水腫

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▲4種有助瘦身還能消水腫的水果。（圖／翻攝pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝pexels、unsplash

對於正在減肥的人來說，不僅要管住嘴，避吃油炸、甜點等高熱量食物，很多人就連水果都不敢吃，深怕香甜水果裡的高糖份讓辛苦努力的瘦身成果破功。但其實，撇除高糖份的水果之外，有些水果吃了不僅不會發胖，還有助於瘦身、促進新陳代謝。快把以下這4種「減肥聖品」記起來，以後瘦身也能放心吃！

▲4種有助瘦身還能消水腫的水果。（圖／翻攝pexels）

檸檬

檸檬是眾所周知的美白好物，含有豐富維生素C，因此常聽到有人喝檸水幫助嫩白肌膚，但其實檸檬還含有維生素B1、B2和鈉等多種營養成分，可促進新陳代謝，不僅可以美白，也能幫助瘦身。但不論想用檸檬來美白或瘦身都一定要注意，不要空腹進行。

▲4種有助瘦身還能消水腫的水果。（圖／翻攝pexels）

葡萄柚

葡萄柚是幫助減肥效果很好的一種水果，可說是愛美人士一定要認識的瘦身聖品。葡萄柚本身卡路里很低，即使稍微吃得多一點也不易發胖或影響瘦身效果，且還含有豐富纖維質，可增加飽足感並促進腸胃蠕動，改善排便狀況，另外葡萄柚的鉀元素含量較高，可幫助減下半身水分及脂肪堆積，幫助瘦腿，像是女星陳妍希、凱莉米洛（Kylie Minogue）都曾靠葡萄柚瘦身。但要注意，葡萄柚與檸檬類似，空腹吃易使腸胃急速收縮，建議不要空腹吃。

▲4種有助瘦身還能消水腫的水果。（圖／翻攝pexels）

奇異果

奇異果的維生素C含量非常豐富，是檸檬的3倍、柑橘的3.5倍，大致來說，一顆奇異果的維生素C含量就足夠一天所需。另外，奇異果還含有蛋白水解酶和豐富的膳食纖維，能消化蛋白質及肉類，加快脂肪分解的速度，幫助減少脂肪堆積，並可促進循環代謝，先前日本更曾吹起一股「奇異果減肥法」，搭配水和特定時間食用，效果更好。

▲4種有助瘦身還能消水腫的水果。（圖／翻攝pexels）

蘋果

吃起來比前面3種水果還甜的蘋果其實熱量不高，屬於低卡高營養水果，含有膳食纖維、多種維生素，可帶來飽足感，另外還含有果膠，在降血脂方面有不錯的效果，還可以幫助促進新陳代謝，減少脂肪留在體內的時間。另外，蘋果的含鈣量也不少，且還有鉀元素，可幫助體內過多的鈉鹽和水分排出，改善水腫狀況。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 水果, 高熱量, 高糖份, 發胖, 消水腫, 幫助消化, 新陳代謝, 蘋果, 奇異果, 葡萄柚, 檸檬
fashion.net

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