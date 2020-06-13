Seiko琺瑯面盤腕錶 CP值超高　大師級美學加持5萬有找

▲Seiko Presage X 渡邊力琺瑯工藝錶款SPB163J1，42,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一只大師級設計時計、且是手工琺瑯面盤，定價竟只有42,000元！這是Seiko（精工）旗下超高CP值的Seiko Presage X渡邊力琺瑯工藝腕錶，近日發表內載6R27機械機芯的白色與深藍兩色琺瑯面盤款式，特別是深藍款因發色較難，必須仰賴資深琺瑯職人橫澤滿操刀製作顏色一致的面盤，展現獨有光澤與溫潤質感。

▲Seiko Presage X 渡邊力琺瑯工藝錶款SPB161J1（左）42,000元，SPB163J1腕錶42,000元。



而錶款設計則呈現已故室內與商品設計大師渡邊力的美學，他生前多次與Seiko合作，憑藉多年的默契與他生前同僚好友的幫助，讓Seiko Presage X渡邊力琺瑯工藝腕錶展現他所設計的「RIKI STEEL CLOCK」長短粗細線條時標、古典桃形指針，而日期與動力儲存顯示的數字，則是他最愛的Didoni字體，展現簡約純粹的美感。

▲G-SHOCK MRG-G2000GA-1A錶帶靈感由刀柄上的銼痕而來，240,000元。（圖／G-SHOCK提供）

日本腕錶品牌喜歡在特殊款式展現傳統工藝，G-SHOCK頂級MR-G系列便是其一，去年邀有800年歷史的月山日本刀匠聯手打造MRG-G2000GA腕錶，結晶鈦錶殼以代表日本貴族色調的深紫色電弧離子鍍處理，紋路呼應日本刀鋒的波浪刃紋，而錶帶設計靈感源自刀柄，銼痕代表每位刀匠的個人風格，錶帶第二節還刻有漢字「鍛」，展現家族「鍛刀一筋」精神。