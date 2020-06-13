fb ig video ETtoday search mobile

Seiko琺瑯面盤腕錶 CP值超高　大師級美學加持5萬有找

>

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 渡邊力琺瑯工藝錶款SPB163J1，42,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一只大師級設計時計、且是手工琺瑯面盤，定價竟只有42,000元！這是Seiko（精工）旗下超高CP值的Seiko Presage X渡邊力琺瑯工藝腕錶，近日發表內載6R27機械機芯的白色與深藍兩色琺瑯面盤款式，特別是深藍款因發色較難，必須仰賴資深琺瑯職人橫澤滿操刀製作顏色一致的面盤，展現獨有光澤與溫潤質感。

▲▼ Seiko 。（圖／公關照）▲▼ Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage X 渡邊力琺瑯工藝錶款SPB161J1（左）42,000元，SPB163J1腕錶42,000元。

而錶款設計則呈現已故室內與商品設計大師渡邊力的美學，他生前多次與Seiko合作，憑藉多年的默契與他生前同僚好友的幫助，讓Seiko Presage X渡邊力琺瑯工藝腕錶展現他所設計的「RIKI STEEL CLOCK」長短粗細線條時標、古典桃形指針，而日期與動力儲存顯示的數字，則是他最愛的Didoni字體，展現簡約純粹的美感。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-G2000GA-1A錶帶靈感由刀柄上的銼痕而來，240,000元。（圖／G-SHOCK提供）

日本腕錶品牌喜歡在特殊款式展現傳統工藝，G-SHOCK頂級MR-G系列便是其一，去年邀有800年歷史的月山日本刀匠聯手打造MRG-G2000GA腕錶，結晶鈦錶殼以代表日本貴族色調的深紫色電弧離子鍍處理，紋路呼應日本刀鋒的波浪刃紋，而錶帶設計靈感源自刀柄，銼痕代表每位刀匠的個人風格，錶帶第二節還刻有漢字「鍛」，展現家族「鍛刀一筋」精神。

關鍵字：

Seiko, G-SHOCK
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

劉詩詩紅唇搭葫蘆耳環力壓後輩　當媽依然電暈時尚圈　

劉詩詩紅唇搭葫蘆耳環力壓後輩　當媽依然電暈時尚圈　

易烊千璽濕髮、穿皮衣駕馭Tiffany珠寶　粉絲喊帥捧小藍盒力挺

易烊千璽濕髮、穿皮衣駕馭Tiffany珠寶　粉絲喊帥捧小藍盒力挺

哈珀穿4000元花卉洋裝變小清新　貝克漢視角滿是愛心

哈珀穿4000元花卉洋裝變小清新　貝克漢視角滿是愛心

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡 Tiffany嫁不了LVMH？　新冠肺炎、全美抗議潮成交易案隱憂 孫芸芸千金嫩照曝光　高顏質祖傳3代 咘咘、Bo妞戲水笑容讓人融化了　賈靜雯靠TOD’S包贏回亮點 南韓姊妹花撞LV新包比高下　Krystal 86萬行頭強壓姊姊Jessica 熱帶風長項鍊配深V泳裝超美　施華洛世奇勾起度假魂 王傳一球技不如老婆　戴TAG Heuer高爾夫球智能扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面