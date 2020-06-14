楊丞琳、宋慧喬都燙羊毛捲回歸！四款女星髮型瘦臉效果超強

最近許多女星都燙了羊毛捲回歸～這款捲髮不只能夠遮肉瘦臉，還能夠增加頭髮蓬鬆度！以下就盤點四位女星的羊毛捲髮型，一起看看你的臉型適合哪款捲度～

2020捲髮推薦1：楊丞琳

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 3:50 張貼

楊丞琳最近不只換了新髮色，更是連髮型也一起改變～他的這款羊毛捲捲度非常高，幾乎是從髮根開始燙，而且捲度比較小，所以能夠很好的增加視覺上的髮量，細軟髮人絕對不要錯過這款髮型！除了髮尾之外，楊丞琳也將瀏海一併燙上羊毛捲，這樣能夠修飾髮際線，對於腦門大的人來說瘦臉效果也很好～

2020捲髮推薦2：宋慧喬

在 Instagram 查看這則貼文 HongJangHyun（@hongjanghyun）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 12:12 張貼

宋慧喬在最近拍攝的畫報中也燙上了羊毛捲！這款羊毛捲的捲度比較大一點，空氣感也更重，對於方臉人、臉肉肉的人來說修飾效果很好～加上宋慧喬搭配了些微的胎毛瀏海，不僅可以修飾臉部稜角分明的地方，整體氣質看起來也更溫柔！

2020捲髮推薦3：韓素希

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 上午 10:02 張貼

韓素希爆紅之後，幾乎所有用的、穿的東西都造成潮流～而他的這一款新髮型在韓國也非常夯！搭配了三七分的長瀏海，整體看起來氣質更嫵媚、更有女人味，他的捲度跟宋慧喬的捲度有點像，不過差別在於韓素希的捲度偏向直向，更能修飾高顴骨跟圓肉臉～

2020捲髮推薦4：迪麗熱巴

最後一款就是最近迪麗熱巴在《幸福觸手可及》中的髮型～這款髮型能夠很好的修飾高額頭、額角寬的臉型，加上中長髮的長度，也讓這款捲髮看起來有女人味卻不沉重，反而會有輕盈感，就算髮量多的人也可以燙！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@rainie77、@hongjanghyun、微博＠电视剧幸福触手可及

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