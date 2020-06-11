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韓素希也因大小臉而困擾！有效修飾不對稱的3個髮型重點

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韓劇《夫婦的世界》中爆紅的小三韓素希，最近人氣飆升，很多人都注意到她的美貌，一舉一動都成為話題，但是她說自己曾經因為嚴重的大小臉困擾？一直以來都用髮型修飾不對稱的臉型！

▲韓素希不對稱臉型。（圖／美人圈）

韓素希之前在訪談中說到，自己因為臉型不對稱的關係，笑起來的話一邊臉會很大、另一邊則很小，大小臉問題在鏡頭上看起來相當明顯。

▲韓素希不對稱臉型。（圖／美人圈）

其實人的臉型本來就不會完美對稱，但是對自我要求很高的韓素希還是靠髮型修飾大小臉的問題，到底大小臉的不對稱臉型有哪些推薦修飾髮型、髮型重點呢？一起了解下！

▲韓素希不對稱臉型。（圖／美人圈）

不對稱臉「髮型重點」1：旁分長瀏海

最推薦的就是旁分大瀏海，韓素希也都是一直以7：3分旁分瀏海為主，以長瀏海修飾臉型較突出的那邊，可以直接的修飾大小臉臉型。

不對稱臉「髮型重點」2：高捲度修飾大小臉

從頭頂開始的高捲度也可以修飾大小臉，韓素希的髮型也有很多都是高捲度，高捲度的髮型可以在視覺上轉移焦點、起到修飾不對稱臉型的效果。

不對稱臉「髮型重點」3：瀏海碎髮、鬢角碎髮

如果真的不留瀏海、沒有捲度，那麼最理想的就是剪出細碎的碎髮修飾臉型，像是瀏海碎髮、鬢角碎髮等，也可以修飾臉型較突出的那一側，讓大小臉問題弱化。

文／美人圈　圖／翻攝自IG@xeesoxee

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓素希, 不對稱, 大小臉, 臉型, 髮型
fashion.net

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