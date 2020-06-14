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10歲女孩爆笑還原明星經典造型　鬆餅裝、熱狗裝意外無違和

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記者王則絲／台北報導

一位來自墨爾本的10歲小女孩Riley Dashwood，因用幽默手法模仿名人經典造型而在網路上爆紅，且創作素材皆來自生活週遭，食物更是取材大宗，像是模仿艾瑪史東的「鬆餅裝」以及贊達亞的「熱狗裝」，都讓人不禁會心一笑，以下就來看看這位可愛女孩更多的「神還原」巨作：

Riley Dashwood在IG＠rileydiary帳號已吸粉超過18萬，Riley本身就是位兒童模特兒，擺起Pose來架式十足，模仿女星的神情與動作都惟妙惟肖，最重要的是她用來模仿的素材總是充滿了無限的創意，乍看之下好似沒什麼特別的，近看才發現這不正是糖果、保鮮膜、遮陽板、洗碗手套⋯⋯嗎？整個畫面意外的無違和，而且還能達到近乎100％的神還原！

▲這錫箔紙搭配黑色垃圾袋的造型也是絕了。

這些低成本的二次創作，近年來在社群上非常流行，說到Cosplay霸主，就不能忘記泰國的「Lowcostcosplay」，不過Riley的模仿則是以時尚風格為主，在設計師兼導演爸爸Rhett Dashwood的幫助下，完成了一件件幽默有趣的作品，同時保有原畫面的時尚質感，隨著時間增長，小女孩Riley也越來越漂亮，令人相當期盼未來更多的COS作品。

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關鍵字：

模仿, 名人, Cosplay, Riley, rileydiary, 時尚
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