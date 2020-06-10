IU、朴信惠的「韓系馬尾」超少女！掌握簡單小技巧　輕鬆變換三種綁法

又潮濕又悶熱的夏天即將到來，每個女孩都開始綁起馬尾。不過馬尾可不是只有一種綁法唷～其中還有很多關鍵小細節，且再多加上幾個小步驟，還可以幫髮型的大大加分，變得更有特色、可愛又少女！

綁馬尾小技巧1：不高不低，和眼睛的水平線等高最理想

一般來說，韓系的馬尾不會綁太高。高度大約是從眼尾做水平延伸線，經過耳朵後到後腦勺的高度，是最理想的！

像是IU、朴信惠、雪炫的馬尾高度就恰到好處，避免了太低過度慵懶，看起來容易沒精神；太高銳氣太重，有距離感。

綁馬尾小技巧2：頭髮不要綁太緊，帶點鬆度變少女

另外，要特別留意頭髮髮型的蓬鬆度！特別是細軟髮和髮量少的女孩，綁馬尾時不要把頭髮拉得太緊，對頭皮不好髮型也容易看起來老氣。而馬尾之下，可以稍微抓出一些碎髮，讓整個頭型看起來更接近飽滿弧形。

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 본점 김소원 단발 단발레이어드컷（@ardor__sowon）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 上午 12:08 張貼

初學者可以學習髮型師的小技巧，在綁的同時旋轉馬尾，藉此讓頭髮間自己產生一些鬆度（也可以稍微抓一點線條，輔助馬尾塑型唷！），最後再用髮圈綁起來固定。

在 Instagram 查看這則貼文 차홍룸 강남점 장유진（@yu_tist）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 下午 8:42 張貼

綁馬尾小技巧3：別用橡皮筋綁頭髮

髮型師特別叮嚀，盡可能避免用橡皮筋來綁頭髮，很那容易扯斷頭髮，對髮絲的傷害不小唷！

接下來～就讓我們一起看看這個夏天，除了基本款馬尾外，還有哪些不能錯過的韓系馬尾變化款吧！

馬尾綁法1：花圈馬尾

STEP1：先把頭髮分成三等分，左中右的髮量比例為1：3：1。

STEP2：把中間的髮量綁成馬尾。

STEP3：將左右兩側的頭髮分別綁上魚骨編，編織好後稍微抓鬆辮子，並用髮夾固定在中間的馬尾髮圈上。

STEP4：最後，把辮子多餘出來的尾巴碎髮，和中間的馬尾在用第二條髮圈綁在一起，就完成囉！是不是非常浪漫唯美呢～編覺得特別適合出席像是喝喜酒那般的正式場合！

>> 影片可以看髮型師教學唷！

在 Instagram 查看這則貼文 HAUM 한들（@haum_handeul）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 6:16 張貼

馬尾綁法2：扭結馬尾

STEP1：不會編織魚骨編的女孩別氣餒，試試看這個簡單的扭結馬尾吧！步驟1和2跟前款馬尾綁法相同，分成三等分後，將中間的髮量綁成馬尾。

STEP2：我們把左右兩邊的頭髮綁成第二束馬尾。這個小馬尾會綁在大馬尾之上。

STEP3：接下來是關鍵！我們把小馬尾旋轉180度後，拉開出一個小洞，並讓大馬尾由下往上穿過洞，就完成囉～～～

>> 影片可以看髮型師教學唷！

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馬尾綁法3

STEP1：這款馬尾相較之下稍微困難，但是綁完非常時髦有個性！預備動作一樣，將頭髮分成三等分後，先將中間的髮量綁成馬尾。

STEP2：接下來，把左右兩邊的頭髮交叉在髮圈上面，完全覆蓋著髮圈。長髮女生可以轉2-3圈，短髮女生1圈即可。

STEP3：最後的尾端碎髮要在馬尾之下，並用髮圈綁緊固定，就完成囉～這樣的馬尾造型，也是許多女星的舞台髮型唷！非常好看吸睛！

>> 影片可以看髮型師教學唷！

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍리뷰" 공식 인스타그램（@chahong_official）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 1:01 張貼

都學起來了嗎？讓我們一起綁出美美的韓系馬尾吧！

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文／美人圈 圖／翻攝自IG@haum_handeul、@chahong_official

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