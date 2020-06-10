fb ig video ETtoday search mobile

粉絲搶起來！《玩具總動員》主題鞋款突襲上架　官網現開放投籤

>

編輯／Duke

去年6月，BAIT歡慶《玩具總動員4》上映，便攜手Reebok共造Instapump Fury主題鞋款，雖然販售消息不斷的曝光，最終BAIT主理人Eric Peng Cheng表示「鞋款不會販售」，引起一片哀嚎。沒想到一年後， BAIT竟在IG釋出發售資訊，並且已經開放民眾投籤，玩具總動員的粉絲趕快衝啊！

《玩具總動員》的兩大主角為「胡迪」與「巴斯光年」，兩人在電影中完成許多困難任務，因此成為最佳拍檔。這次BAIT與Reebok運用兩大主角為靈感，分別在左、右腳注入人物特色與色彩，進而打造出最具代表性的《玩具總動員》聯名鞋款。

▲BAIT X REEBOK玩具總動員。（圖／翻攝自BAIT）

▲BAIT X Reebok Instapump Fury《玩具總動員》主題鞋款，以胡迪和巴斯光年為靈感製作。（圖／翻攝自BAIT）

首先是左腳，採用巴斯光年標誌性的紫色與綠色，並在鞋身外側置入「Lightyear」字樣及紅白條紋，而鞋舌上的充氣裝置則是巴斯光年手臂的紅色按鈕與警戒線；右腳為胡迪主題，比起巴斯光年擁有更多細節，像是胡迪身上的黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲、棕色靴子都在鞋款設計上出現，還原度極高。

▲BAIT X REEBOK玩具總動員。（圖／翻攝自BAIT）

▲左腳為巴斯光年配色、右腳為胡迪配色。（圖／翻攝自BAIT）

▲BAIT X REEBOK玩具總動員。（圖／翻攝自BAIT）

▲BAIT X REEBOK玩具總動員。（圖／翻攝自BAIT）

▲紅色按鈕、警戒線及黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲等人物特色皆出現在鞋款設計上。（圖／翻攝自BAIT）

目前BAIT已經在官網開放投籤，預計在台灣時間6／13發出中籤通知，定價為美金200元（約台幣6,000元），想要得到的朋友記得去碰碰運氣。另外，日本BAIT澀谷、大阪分店也會在6／13進行發售，官網則會在台灣時間6／13早上8點上架，定價為日圓28,000元（約台幣7,840元）。

此外，在5月份曝光的PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1新配色，近日透過爆料帳號指出，該鞋款將會在今年12月正式推出，定價將會落在美金200元（約台幣6,000元）左右，若是去年沒買到，這回千萬別錯過了。

新款PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1，預計以黑、白兩色呈現，鞋面使用白色包覆Nike Swoosh，鞋底採用黑色為底搭配白色刷漆，而鞋舌處則是放入小雛菊標誌，至於新版本是否擁有「刮刮樂」設計，目前不得而知。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

BAIT, 玩具總動員4, Reebok, InstapumpFury, 胡迪, 巴斯光年, PEACEMINUSONE, Nike, AirForce1, GD
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨 盤點9款「無毒護唇膏」　親民百元價，幼童孕婦也能安心用 連鎖咖啡首發！丹堤推振興券方案　「買10杯送20杯」可喝一整年 朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡 照著做，繼續瘦！幫助突破「減肥停滯期」的3個小妙招 金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea 安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面