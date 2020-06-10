粉絲搶起來！《玩具總動員》主題鞋款突襲上架　官網現開放投籤

編輯／Duke

去年6月，BAIT歡慶《玩具總動員4》上映，便攜手Reebok共造Instapump Fury主題鞋款，雖然販售消息不斷的曝光，最終BAIT主理人Eric Peng Cheng表示「鞋款不會販售」，引起一片哀嚎。沒想到一年後， BAIT竟在IG釋出發售資訊，並且已經開放民眾投籤，玩具總動員的粉絲趕快衝啊！

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《玩具總動員》的兩大主角為「胡迪」與「巴斯光年」，兩人在電影中完成許多困難任務，因此成為最佳拍檔。這次BAIT與Reebok運用兩大主角為靈感，分別在左、右腳注入人物特色與色彩，進而打造出最具代表性的《玩具總動員》聯名鞋款。





▲BAIT X Reebok Instapump Fury《玩具總動員》主題鞋款，以胡迪和巴斯光年為靈感製作。（圖／翻攝自BAIT）

首先是左腳，採用巴斯光年標誌性的紫色與綠色，並在鞋身外側置入「Lightyear」字樣及紅白條紋，而鞋舌上的充氣裝置則是巴斯光年手臂的紅色按鈕與警戒線；右腳為胡迪主題，比起巴斯光年擁有更多細節，像是胡迪身上的黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲、棕色靴子都在鞋款設計上出現，還原度極高。





▲左腳為巴斯光年配色、右腳為胡迪配色。（圖／翻攝自BAIT）







▲紅色按鈕、警戒線及黃色襯衫、乳牛背心、牛仔褲等人物特色皆出現在鞋款設計上。（圖／翻攝自BAIT）

目前BAIT已經在官網開放投籤，預計在台灣時間6／13發出中籤通知，定價為美金200元（約台幣6,000元），想要得到的朋友記得去碰碰運氣。另外，日本BAIT澀谷、大阪分店也會在6／13進行發售，官網則會在台灣時間6／13早上8點上架，定價為日圓28,000元（約台幣7,840元）。

此外，在5月份曝光的PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1新配色，近日透過爆料帳號指出，該鞋款將會在今年12月正式推出，定價將會落在美金200元（約台幣6,000元）左右，若是去年沒買到，這回千萬別錯過了。

在 Instagram 查看這則貼文 News, Leaks and Predictions（@resell.heaven）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 7 日 上午 8:59 張貼

新款PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1，預計以黑、白兩色呈現，鞋面使用白色包覆Nike Swoosh，鞋底採用黑色為底搭配白色刷漆，而鞋舌處則是放入小雛菊標誌，至於新版本是否擁有「刮刮樂」設計，目前不得而知。

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