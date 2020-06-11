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學會3招「潛意識吸引法」　讓他不知不覺愛上你

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▲3招「潛意識吸引法」讓他愛上你 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash,pexels

戀愛是奇妙的化學反應，有些人是在日日溫馨接送、呵護關懷慢慢培養出感情的，但也有人是因為幾個動作就產生好感，甚至是在某個瞬間就突然愛上對方的。除了約會時精心打扮，其實在戀愛、約會時偷偷借用一些心理學、潛意識，能激發對方對你的好感和被吸引，讓他不知不覺中愛上你。

▲3招「潛意識吸引法」讓他愛上你 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.運用相同動作或話語拉近距離

人都會下意識喜歡與自己相似的人，這是因為心理學中的「鏡像效應」，利用這一點就能快速拉近彼此距離。在相處的過程中，利用跟心儀對象做一些相同的動作、說著相似的話語，能讓他對你產生一種「熟悉」和「親近」的感覺，在潛意識裡快速被吸引，像是從聊天過程中找到對方喜歡說的口頭禪跟著說、做些跟他一樣的手勢，吃飯時發現他特別喜歡的菜，表現出你也很喜歡那道菜等。

▲3招「潛意識吸引法」讓他愛上你 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.用肢體接觸打破舒適感

如果一對男女在探索認識的階段，一直處在一個很平穩、「舒適」的狀態下，缺乏刺激，就很容易走向「友誼區」發展，且之後也很難跨出這個定位，讓彼此關係更進一步。
為了避免這個狀況，可以運用肢體接觸打破舒適感，適時為彼此相處間增加一些「刺激感」，利用「潛意識」讓對方意識到你們之間的關係不只是朋友，而是可以往男女關係發展的。像是散步時可以走近一點，有意無意用手背摩擦到他的手背，或是拿東西給他時稍微觸碰對方的手等等，大部分男生對於身體上的觸碰都很敏感，會讓他們浮想連篇。

▲3招「潛意識吸引法」讓他愛上你 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.從動作判斷他對你是否有好感

男生喜歡一個人時，就算嘴上不說，他們下意識的身體動作也會默默透露出來。像是如果一群人在聊天或是跟你相處時，不論站著、坐著，他的身體總是正面面向你；走在路上時會走在靠馬路的外側，過路口時會不自覺舉起手臂護著你；一群人聊天聊到好笑的時會看向你；你一出聲，就會馬上把臉朝向你聽你說話等，這些都顯示出這個男生對你很有好感，可以為他多製造機會，同時繼續加強吸引行為，讓他越來越喜歡你。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 戀愛心理學, 心理學, 潛意識, 吸引, 方法
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