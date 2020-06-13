EXID哈妮公開美妝、保養愛用品清單！激推7個平價親民款

大家都好奇明星愛用品，感覺連平常用過很多化妝品、保養品的明星們都推薦的話，那就是真的好用（誤），很多明星也發揮帶貨功力、一推薦就完售，今天帶來EXID的Hani哈妮推薦的愛用品清單，公開愛用美妝品、保養品，一起了解下。

在 Instagram 查看這則貼文 올리브영 공식계정（@oliveyoung_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 上午 2:01 張貼

Hani愛用品推薦1：Avene 雅漾 舒護活泉水，300ml／NT$650

雅漾活泉水大家應該都不陌生，噴霧非常細緻、質地就跟水一樣輕透，Hani特別推薦它的鎮定效果，對於肌膚泛紅、敏感可以濕敷，舒緩敏感的肌膚。

在 Instagram 查看這則貼文 스테리starry（@starry__y）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 下午 5:57 張貼

Hani愛用品推薦2：3CE 絲絨霧面唇釉，4g／NT$470

這款唇釉不僅相當顯色、色選極美，像是一般乾燥玫瑰、磚紅色調都有，絲絨的霧面質地不乾澀、不卡紋，難怪連韓星都愛用。

在 Instagram 查看這則貼文 Rimi 리미（@rimi_channel）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 2 日 下午 11:47 張貼

Hani愛用品推薦3：CLIO 珍珠光安瓶氣墊粉餅，15g*2／NT$890

CLIO的氣墊在韓國本來就很紅，高遮瑕、又有滋潤度，肌膚散發細緻優雅的珍珠光澤，彷彿被磨皮一般、瑕疵通通消失，這款氣墊更多次入選OLIVE YOUNG年度榜單，是貨真價實的韓妞摯愛底妝！

在 Instagram 查看這則貼文 클리오 CLIO official（@clio_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 下午 7:25 張貼

Hani愛用品推薦4：PHYSIOGEL 潔美淨 層脂質保濕乳霜，150ml／NT$999

PHYSIOGEL的保濕乳霜以低刺激、不致粉刺的成份為主，敏感肌也適用，不含防腐劑、香精、色素、人工乳化劑等致敏成分，補水同時更可以修護肌膚，敏感肌更是推薦！

在 Instagram 查看這則貼文 도혜（@d0hye）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 8:53 張貼

Hani愛用品推薦5：Dr.Jart+ 活力保濕平衡水凝霜，50g／NT$1,350

這款水凝霜質地相當輕盈水感、一點也不油膩，可以充分保濕潤澤乾燥的肌膚，Hani更是推薦在睡前厚敷一層、起床後臉部保濕潤澤相當有感。

在 Instagram 查看這則貼文 빈（@bean_cos）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 23 日 上午 2:54 張貼

Hani愛用品推薦6：WAKEMAKE MOOD STYLER眼影盤 #01，組合／約NT$735

WAKEMAKE這款眼影盤還有兩色腮紅，相當實用，Hani推薦的色號#01是偏大地色調，日常不突兀，而且多種質地眼影可以增加眼妝深邃感，眼妝來說相當實用。

在 Instagram 查看這則貼文 아킴 : )（@a_kim3）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 下午 6:13 張貼

Hani愛用品推薦7：too cool for school 美術課 透明微光蜜粉餅，4g／NT$800

這款蜜粉Hani超推薦，不像一般蜜粉以霧面妝感為主，這款蜜粉不會影響底妝、是偏淡淡的透明微光感，粉質相當細緻服貼、可以幫助底妝更加持久。

在 Instagram 查看這則貼文 윤현미（@hp.i09）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 3:40 張貼

文／美人圈

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