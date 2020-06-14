IU款裸妝清純無害！新手照著4技巧就能畫出初戀感

對於新手來說要畫出有畫好像沒畫的裸妝、淡妝其實難度更高，很容易失手變成濃妝豔抹，今天帶來韓國近期討論度很高的IU款淡妝、裸妝妝容重點，從底妝、眉毛、眼妝到修容及唇彩手把手教學，畫出清純的無害感裸妝！

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 12:53 張貼

淡妝、裸妝重點1：底妝

底妝技巧：輕薄透亮是重點

底妝首選輕透的款式，可以先遮瑕、後上妝，讓瑕疵部位遮瑕更自然，上妝前注意先噴上保濕噴霧，增加肌膚保水度，底妝更服貼透亮。

在 Instagram 查看這則貼文 M·A·C Cosmetics Korea（@maccosmeticskorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 下午 8:08 張貼

底妝技巧：少量多次不厚重

以微微沾濕的美妝蛋上妝，底妝更加通透，要完成輕薄、但又具有遮瑕力的底妝，彩妝師建議以「少量多次」的方式慢慢疊加，遮瑕度就會很高、但同時不失輕薄感。

在 Instagram 查看這則貼文 디얼빈 彬, andear（@dear.beauty_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 3:37 張貼

淡妝、裸妝重點2：眉毛、眼妝

眉妝技巧：自然的原生眉型

眉毛可以先用眉筆順著原生眉型畫出、再用眉粉稍微填補空隙，之後再稍微以眉刷刷開，不刻意強調毛流感，對於眉毛較稀疏的女孩來說也比較友好，不會露出眉毛的空洞。

在 Instagram 查看這則貼文 Benefit Cosmetics Korea（@benefitcosmeticskorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 上午 2:01 張貼

眼妝技巧：溫柔的粉棕色調為主

眼妝部分注意一切以自然為主，眼影色調可以選擇基本的打底色，以清淡的顏色輕輕帶過即可，省略漸層及暈染，不僅更簡單、也可以增加眼妝深邃度。

在 Instagram 查看這則貼文 페리페라 Peripera Official（@peripera_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 下午 5:47 張貼

眼妝技巧：眼線、睫毛膏不浮誇

眼線則以咖啡色的「內眼線」為主，注意眼尾不要刻意延伸，睫毛膏也輕輕刷過一層，就是要有種畫了、又好像沒畫眼妝的感覺，有種清純無辜感的眼妝就是關鍵。

在 Instagram 查看這則貼文 맨지(MANZZI)（@manzzi_p）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 7:58 張貼

淡妝、裸妝重點3：修容

修容技巧：高光增加臉部飽滿感

要營造出清純的飽滿臉部，建議以高光取代修容，在蘋果肌上方、眉骨、眉頭中間及下巴輕輕掃上一點高光，讓臉部更加立體飽滿，另外髮際線、下顎則可以以淺色修容輕輕帶過，修容更加自然不突兀。

在 Instagram 查看這則貼文 페리페라 Peripera Official（@peripera_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 14 日 上午 1:52 張貼



淡妝、裸妝重點4：唇彩

唇彩技巧：水光感嫩唇色更顯清純

唇彩百百款，要營造清新自然的淡妝首選水光感嫩唇色，嫩粉、奶茶色都很推薦，質地上以水光滋潤感為主，上唇膏時可以上在唇內側、慢慢向外暈染，有種漸層咬唇的感覺，另外上妝前也可以先擦上護唇膏，上唇彩前再將護唇膏輕輕擦拭、還可以稍微去角質。

在 Instagram 查看這則貼文 베이니（@beinny_motd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 1:03 張貼

文／美人圈

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