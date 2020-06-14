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禰豆子嘴咬竹筒保護充電線！《鬼滅之刃》六款角色扭蛋只要銅板價

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編輯／Duke

人氣動漫《鬼滅之刃》的周邊商品層出不窮，繼電子寵物機、保溫杯後，日本萬代（Bandai）公司的扭蛋部門，更替旗下充電線保護套系列推出《鬼滅之刃》主題扭蛋，想要讓襧豆子或鬼殺隊保護充電線嗎？只需花費銅板價就能輕鬆搞定。

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲萬代推出鬼滅之刃充電線保護套扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

由漫畫家吾峠呼世晴創作的《鬼滅之刃》，講述主角竈門炭治郎的妹妹竈門襧豆子變成鬼，因此踏上旅程尋找恢復的方法。而在《鬼滅之刃 中，炭治郎、襧豆子及鬼殺隊是最受歡迎的角色，此番萬代就將六位角色化作Q版充電線保護套，並以細膩手法刻劃每位角色的表情，像是襧豆子嘴咬竹筒、我妻善逸哭泣模樣、嘴平伊之助自信表情等，最後設計成雙手環抱的姿勢，讓六位角色來保護各位充電線。

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲主角竈門炭治郎化作充電線保護套。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲細膩手法刻劃的表情襧豆子、我妻善逸、嘴平伊之助的表情。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲冨岡義勇（左）、蝴蝶忍（右）皆為鬼殺隊中的柱。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

《鬼滅之刃》充電線保護套系列共推出六款，分別為襧豆子與炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、蝴蝶忍等五位鬼殺隊員，每款定價為日圓300元（約台幣80元），預計將於六月的第四周在日本上市。

與此同時，繼推出第一彈、第二彈後，《JOJO的奇妙冒險黃金之風》也有全新的扭蛋讓粉絲收藏。這次推出的扭蛋共計七款，當中人物有里蘇特涅羅、伊魯索、波爾馬吉歐、貝西、普羅修特、加丘以及梅洛尼，同時官方還很貼心的附上底座，可以輕易收納於桌上或櫃子，每款定價為日圓400元（約台幣110元），同樣會在六月的第四周上市。

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲鬼滅之刃扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

▲《JOJO的奇妙冒險黃金之風》迎來七款扭蛋。（圖／翻攝自GASHAPON.JP）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 電子寵物機, 保溫杯, 萬代, 扭蛋, 襧豆子, 鬼殺隊, 炭治郎, 我妻善逸, 嘴平伊之助, 冨岡義勇, 蝴蝶忍, JOJO的奇妙冒險
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