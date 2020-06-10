日本「透明手電筒」唯美外型！擺著能當小夜燈　營造浪漫氛圍必備

編輯／Emily 圖／翻攝自felissimo.co.jp

現在的手機都內建手電筒功能，已經越來越少有機會用到真正的手電筒，但日本Felissimo最近推出的「透明手電筒」卻大受歡迎，絕美的外型不同於傳統手電筒，打開燈後更可以營造浪漫氣氛，除了手拿，擺在家中還能充當小夜燈，看起來超有質感。

日本Felissimo推出的「透明手電筒」做成透明長方體，上面印了淺淺的白色花紋，分別有五種花色。菱格紋款經典有氣質、泡泡圓點款很可愛、線條型水晶燈圖案看起來好夢幻。

還有一款是垂下來的花朵，還有蝴蝶隱身其中，另一款則是柳枝圖案，配上可愛的小青蛙，看起來好有鄉村氣息。

手電筒有兩種模式，一個是將光線集中的一般模式，另一個是蠟燭模式，會發散出柔和的光。手電筒的光影效果，配上本身的唯美外觀，會創造出夢幻氛圍。另外還附贈了一個透明底座，擺在家中就能當一盞漂亮的小夜燈，需要時再拿起來當手電筒就好。這系列售價7,425日圓（約台幣2,045元）。

想在家中擺個浪漫燈飾，也可以看看日本Yanoman推出的迪士尼拼圖小夜燈，半圓形的外觀由拼圖組成，要自己動手才能拼出成品，內部是LED蠟燭小燈，除了一般開關，還能用吹氣來控制，就像真的蠟燭一樣！夜燈外觀有長髮公主、小美人魚、冰雪奇緣等多種款式，圖案都超唯美，看了好心動。這系列售價2,800日圓不含稅（約台幣770元）。

在 Instagram 查看這則貼文 夢雨民（@gai1624）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 17 日 上午 6:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 つくもはる（@haru2422）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 21 日 下午 11:53 張貼

►三麗鷗家族「手拿小風扇」消暑必備！布丁狗、雙子星可愛造型超想擁有

►韓國星巴克限定「繡球花系列」 田園風景隨行杯、繡球花雨傘超夢幻