梅雨、颱風接力不用怕！5款「防水機能外套」　連雨天時尚也包了

編輯／Duke 圖／翻攝自品牌官網、Coverchord、SSENSE、The North Face

台灣從五月開始進入梅雨季，接著是七、八月的颱風季，因此一件優良的防水外套，絕對是台灣人民最需要的單品。這次《ET FASHION》便統整各品牌推出的機能外套，並選出五款兼具實穿、時尚及防水特性的外套，想要乾爽整個夏天，繼續看下去就對了！

1.Nike ACG

ACG是Nike旗下的獨立支線，全名「All Conditions Gear」，意旨全天候穿著的裝備，設計時著重於雨天、雪地及室內外的環境交替，經常使用Gore-Tex防水材質、DWR耐久抗水處理等材質與技術。其中，這款外套運用兩層的Gore-Tex面料，搭配DWR塗層隔絕水氣，能夠輕鬆應付台灣濕熱多雨的氣候。

2.The North Face Urban Exploration

人稱「黑標」的Urban Exploration系列，是The North Face最著名的支線，設計以創意、獨特剪裁為主。這次要介紹的KK Bravo Long大衣，來自與倉石一樹的聯名系列中，整體以螢光檸檬黃為主題，融合1990 Mountain Jacket與軍裝魚尾設計製成。另外，此款外套還能折疊，並收進胸前的口袋，機能性相當優秀。

3.nonnative

nonnative創立於1998年，最初只是專門製作T-Shirt的品牌，後續靠著設計師藤井隆的創意，漸漸走出自己的風格，設計以日式兼備機能、舒適為主。這次nonnative將工裝、軍裝、Outdoor風的特點結合，打造具備機能、耐穿及現代剪裁的外套，無論是雨天穿或是平時穿搭都很適合。

4.Stone Island

Stone Island是來自義大利的機能品牌，其設計以軍事、機能出名。此次該品牌運用全新的Paclite技術在Gore-Tex外套上，使其更加輕便與透氣，適用於慢跑、單車活動以及日常著用。

5.Acronym

Acronym是機能品牌的開山始祖，獨樹一格的機能美學與技術使用，更在機能界擁有德高望重的地位，其中聯合創辦人Errolson Hugh還是Nike ACG系列成功的幕後功臣，因此Acronym深受潮流人士喜愛。今天要介紹的則是J27-GT野戰外套，採用Gore-Tex Shakedry技術製成，擁有三大特色，分別為持久防水、高度透氣、極輕，配合織帶設計可將外套背起，不僅實用也很時尚。

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