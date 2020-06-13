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角落小夥伴變身甜甜圈店員！企鵝捧粉圓超可愛　日本一番賞系列萌樣逼人

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編輯／Emily　圖／翻攝自bpnavi.jp、store.kakaofriends.com

日本超商的一番賞最近與角落小夥伴合作，推出全新系列，這次的主題將呆萌的角落小夥伴與甜甜圈結合，除了全員換上店員服裝之外，更直接變身成圓圓的甜甜圈造型，模樣Q到不行！這系列獎品豪華豐富，每一款都超可愛，讓人想怒抽好幾回。

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

角落小夥伴一番賞的A、B、C、D賞和最後賞，都是打扮成甜甜圈店店員的角落小夥伴玩偶，高度約30公分。A賞是戴著粉紅色店員帽的白熊，平常拎著的包袱變成甜甜圈之後更Q了，B賞是企鵝娃娃，頭上帽子變藍色，手捧著粉圓。

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

C賞是炸豬排娃娃，帽子配合整體色調改成橘色，抱著變成甜甜圈造型的炸蝦，看起來似乎更好吃了，D賞是淺藍色的蜥蜴，頭戴粉紅帽子、手捧著用甜甜圈充當殼的偽蝸牛，最後賞則是手捧甜甜圈的黃色貓咪娃娃。

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

E賞是全體變成甜甜圈模樣的吊飾，造型超級可愛，共有五種款式，看到白熊、企鵝、炸豬排…...通通變成圓形的小點心，讓人完全沒有抵抗力，好想咬一口啊！

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

F、G賞則走實用路線，分別是碗盤和小毛巾，都各有五種款式，每一款圖案都是角落小夥伴與甜甜圈結合，用起來一定很療癒。這系列預計6月27日開賣，一抽650日圓（約台幣180元）。

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

可愛的角色與食物結合，絕對萌度加倍，韓國KAKAO FRIENDS先前推出一款萊恩與起司球結合的娃娃，外包裝仿造真實的零食包裝，裡面的起司球竟然是萊恩本尊！橘色圓圓的模樣可愛到不行，一共有六隻，可以排隊伍或疊疊樂，比普通款更讓人想收藏。這款售價29,000韓元（約台幣721元）。

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲角落小夥伴一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp） 

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關鍵字：

角落小夥伴, 一番賞, 甜甜圈, 娃娃, 玩偶, 吊飾
fashion.net

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