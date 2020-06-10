G-SHOCK心率偵測GPS錶照樣耐摔、防水200米　雙充電系統超方便

▲G-SHOCK宣布正式踏入運動智能錶領域。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK宣布正式踏入運動智能錶領域，旗下GBD-H1000系列推出首款搭載心率偵測的GBD-H1000腕錶，配備GPS衛星定位功能，可即時顯示心率與移動距離等資訊，更令品牌引以為傲的是錶盤上方配備樹脂錶圈，整體依然維持G-SHOCK耐衝擊強悍設計，且防水仍達200米，高規格超越同類錶款。

▲劉雨凱示範G-SQUAD GBD-H1000新錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



▲G-SQUAD GBD-H1000全系列共4種款式，單只14,000元。



GBD-H1000系列共有4種款式，錶背均配備心率光學偵測器，透過血液流動測量心率，同時裝載加速傳感器、氣壓／高度、方位與溫度感應器，以及GPS衛星定位功能，搭配專用APP G-SHOCK MOVE，能輕鬆掌握訓練計畫與成果，最特別的是此款腕錶具雙充電系統，可藉由太陽能或USB快速充電；此系列配備多孔設計的柔軟樹脂錶帶，除了方便調整長度，也具透氣特性。

▲G-SQUAD GBD-H1000腕錶具清晰的反射式MIP LCD液晶顯示，14,000元。



▲錶背的光學偵測器透過血液流動以測量心率。

品牌同時推出初階版的GBD-100腕錶，雖不具心率偵測與GPS功能，但可用於跑步訓練，支援距離測量、紀錄步數、消耗卡路里與間隔計時器，首次使用透過藍牙連接智慧型手機，便能透過手機GPS功能校正計步器，第二次訓練開始使用更為精準。

▲可用於跑步訓練的G-SHOCK GBD-100-1腕錶（左）4,900元，GBD-100-1A7腕錶4,900元。



深受熱愛運動人士追捧的智慧穿戴裝置品牌Garmin，近日推出全台限量200只、日本設計團隊監製「Forerunner 245Music 前進東京 信念版」腕錶，由於2020東京奧運因新冠肺炎延期，於是推出此象徵競技、搭配紅白撞色錶帶的錶款，面盤特別以富士山圖案裝飾、配備象徵獎牌的金色按鍵，為拉長戰線的跑者加油打氣；整只錶以Forerunner系列為基礎，具全方位的跑步動態數據分析和健康監測，提升佩戴者訓練成效。

▲Garmin「Forerunner 245Music前進東京 信念版」腕錶限量200只，11,490元。

