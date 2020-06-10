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曾之喬綠油油凡人難駕馭　連卡地亞坦克錶、絲繩手環都鮮綠

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▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲曾之喬滿身綠搭配卡地亞珠寶與坦克錶。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾之喬分享她在辛苦的工作天，買了一束紅玫瑰陪自己加班，有趣的是她一身超搶眼的鮮綠色罩衫搭配露肚裝，將自己比擬成綠色植物，俏皮寫下「當綠色植物碰上了玫瑰」，更驚人的是她全身上下近70萬元的卡地亞（Cartier）珠寶與腕錶行頭中，Trinity彩色絲繩手環與Tank Solo坦克系列腕錶也都是綠色款，絕配！

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲曾之喬將愛牌卡地亞戴好戴滿，包括Juste un Clou戒指與手環、Trinity項鍊、戒指與手環、坦克錶，總值677,600元。

網友認為曾之喬這一身綠，真不是一般人能駕馭，但在她身上竟覺得一點也不奇怪，而她對綠色的喜好，從她選擇卡地亞綠色的Trinity絲繩手環與Tank Solo小型款坦克錶可見一斑，後者原搭配黑色粒面小牛皮錶帶，可加購不同顏色、 約4,800元起的皮革錶帶替換，她就挑了鮮少人敢挑戰的鮮綠色錶帶。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity螢光綠絲繩手環（左）17,700元，Tank Solo坦克系列腕錶小型款，74,500元。
 

曾之喬拍穿搭照一向用心，她除了搭配綠色系的卡地亞設計，同時佩戴釘子造型的Juste un Clou系列鑽石耳環、窄版鋪鑽戒、窄版鑲鑽手環，以及Trinity鑽石項鍊、戒指，每一個小細節都講究；連雨天她也不怕麻煩，拎著Coach新包
找有屋簷的街邊拍美照，她特別感謝暖心的店員與體貼的路人，助她順利完成街拍任務。

▲▼曾之喬 。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

▲曾之喬下雨天也認真拍穿搭照，拎Coach新包入鏡。（圖／卡地亞提供）

關鍵字：

曾之喬, Coach, Cartier, 卡地亞
fashion.net

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