fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】單身朋友有對象了嗎？2020下半年桃花運勢

>

下半年桃花運勢？。（圖／奧斯塔羅提供）

時序進入下半年
找到對象了嗎？

感情桃花這檔事
大概是單身朋友最關心的事情

今天就和奧斯老師一起來看
2020下半年桃花運勢如何？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，下半年桃花運勢沒有這麼理想，這樣的牌組代表休息與沉澱。你在下半年的心思跟心力，可能都會花在生活或是工作、學業上，畢竟牌組隱喻生活與現實中的忙碌，雖然你想結束單身，但面對交際場合時，你都會小小的逃避，並且大多時候只想和朋友聚聚或窩在家裡，因此對積極認識對象這檔事，就沒有這麼感興趣囉。

牌ll

選到這組牌的朋友，下半年同樣沒這麼理想，雖然不會沒辦法認識對象，只是較容易找到不適合自已的人，因為這樣的牌組代表壓力與苦守等待，所以2020下半年在認識對象上，要多花點時間觀察對方是否是真心，不要太快投入感情，否則喜歡上不對的人，可就得不償失了。

牌lll

選到這組牌的朋友，一定要好好把握下半年的桃花運，這樣的牌組代表情感交換及互有好感，在桃花運勢方面不錯，滿有機會可以認識新桃花與願意發展的對象。至於在認識對象上，建議從生活中尋找，像是朋友的朋友，這都隱藏著好桃花，因此時序進入了下半年後，你要多把握機會認識新朋友，才不會浪費良好的桃花運喔！

牌IV

選到這組牌的朋友，要跟你說聲恭喜，下半年的桃花運勢非常旺，有很大的可能結束單身，這樣的牌組代表開心愉悅及情感豐沛，奧斯老師要建議你，這樣的對象可以在工作職場或學習場合找到，但是感情不是順其自然，所以你一定要積極去認識新對象，才有機會可以找到託付終生的對象喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea

金盞花化妝水「加入秘方」變超狂保濕噴霧！網讚：太厲害的idea

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

最好別主動找他！3大星座「交往越黏越不愛」射手失去自由就掰了

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

跟著下手就沒錯！寶雅曝「內行人購物清單」，一上架就缺貨 進入微型世界拍「迷你婚紗照」！鑽戒當鞦韆、乘葉子渡河太浪漫 膚況好到不科學！53歲美女阿姨給女孩的「洗臉忠告」 ZARA母公司不敵虧損擬關閉全球1200間門市　台灣官方回應了 高低眉、太濃太淡都有救！彩妝師傳授6大眉毛狀態的畫法攻略 林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款 朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面