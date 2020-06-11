【奧斯塔羅】單身朋友有對象了嗎？2020下半年桃花運勢

時序進入下半年

找到對象了嗎？

感情桃花這檔事

大概是單身朋友最關心的事情

今天就和奧斯老師一起來看

2020下半年桃花運勢如何？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，下半年桃花運勢沒有這麼理想，這樣的牌組代表休息與沉澱。你在下半年的心思跟心力，可能都會花在生活或是工作、學業上，畢竟牌組隱喻生活與現實中的忙碌，雖然你想結束單身，但面對交際場合時，你都會小小的逃避，並且大多時候只想和朋友聚聚或窩在家裡，因此對積極認識對象這檔事，就沒有這麼感興趣囉。

牌ll

選到這組牌的朋友，下半年同樣沒這麼理想，雖然不會沒辦法認識對象，只是較容易找到不適合自已的人，因為這樣的牌組代表壓力與苦守等待，所以2020下半年在認識對象上，要多花點時間觀察對方是否是真心，不要太快投入感情，否則喜歡上不對的人，可就得不償失了。

牌lll

選到這組牌的朋友，一定要好好把握下半年的桃花運，這樣的牌組代表情感交換及互有好感，在桃花運勢方面不錯，滿有機會可以認識新桃花與願意發展的對象。至於在認識對象上，建議從生活中尋找，像是朋友的朋友，這都隱藏著好桃花，因此時序進入了下半年後，你要多把握機會認識新朋友，才不會浪費良好的桃花運喔！

牌IV

選到這組牌的朋友，要跟你說聲恭喜，下半年的桃花運勢非常旺，有很大的可能結束單身，這樣的牌組代表開心愉悅及情感豐沛，奧斯老師要建議你，這樣的對象可以在工作職場或學習場合找到，但是感情不是順其自然，所以你一定要積極去認識新對象，才有機會可以找到託付終生的對象喔！

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