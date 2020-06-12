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【奧斯塔羅】朋友只是不說而已　你的什麼個性令人反感？

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▲有沒有什麼令人反感的個性呢。（圖／奧斯塔羅提供）

朋友間的相處
總有不合拍的地方
有時朋友會坦白告訴你
有時卻害怕生氣選擇隱忍

今天就和奧斯一起來看
你有沒有什麼令人反感的個性？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，面對需要圓融的社會，許多事情還是要修飾一些，這樣的牌組代表正義與直接，不難發現你就是路見不平，拔刀相助的個性，面對看不慣的事情，你會立刻發聲和對方商討，並對朋友兩肋插刀，但卻因直接的個性得罪某些人，奧斯提醒抽到這組牌的朋友，處理事情時不要太過直接，看不慣某些事就換個方式討論，不要直接把問題找出來，才不會讓當事人感到難堪。

牌ll

選到這組牌的朋友，偶爾多想、多思考一下吧！這樣的牌組代表行動力與熱情，只要你面對自己在意的事情時，總是滿腔熱血去完成，但若是感到乏味的事情，你就冷得像什麼一樣，這樣的個性有時會讓周遭朋友不知如何是好，畢竟每個人價值觀不同，你認為重要的事情，別人不見得認同，所以下次面對他人在意的事情時，也要持有相同的熱情與行動力，千萬不要落差太大唷！

牌lll

選到這組牌的朋友，似乎對任何事情都不感興趣一般，因為這樣的牌組代表冷眼旁觀，不知道你有沒有發現，當你不笑時好像有股難以靠近的氣息，並且這樣的牌組也點出，你大多會以自己為出發點思考，因為你認為人生始終還是要靠自己，所以你寧願靠自己走下去，所以才會給人難以相處的感覺。

牌lV

這樣的牌組多半代表緩慢與著重思考，不難發現現實中的你，面對許多事情都不疾不徐，說是著重思考也好，畢竟你本來就算是不喜歡出錯的人，只要能在控制範圍內，你就會將事情做得盡善盡美，但偏偏你是個做事緩慢的人，時常讓朋友或是合作對象著急，因此選到這牌組的朋友，要多多修正一下囉。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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