《復仇者聯盟4》邋遢索爾Q版玩偶！肥肚加鬍渣神還原　陪你一起在家耍宅

編輯／Emily 圖／翻攝自cinemablend.com、kidrobot.com、shopdisney.disney.co.jp

大家還記得漫威電影《復仇者聯盟4》當中，變成肥宅樣的雷神索爾嗎？雖然頹廢、發福的模樣很崩壞，卻變得比較平易近人，美國玩具kidrobot就把肥宅索爾的模樣做成Q版玩偶娃娃，滿臉鬍渣加肥肚肚都完美還原，好想買一隻一起在家耍宅。

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 30 日 上午 7:30 張貼

美國玩具公司kidrobot推出一系列漫威角色娃娃，其中這款「BRO THOR」玩偶就是以索爾變胖、邋遢的樣子製作，亂糟糟的長髮、遮住臉的鬍渣，配上墨鏡、運動褲還有凸出來的肚子，根本神還原電影裡的造型，看了馬上回想起當初見到的驚嚇感！不過他手上還是拿著雷神槌，以防你認不出他。

除了索爾，還有其他角色的娃娃，反派薩諾斯臉上布滿了皺紋，原本的方臉變成圓臉，少了幾分殺氣，手上同樣戴著無限寶石手套，還原度超高。蜘蛛人身穿紅黑條紋蜘蛛裝，還仔細的做出背上的裝置。

另外兩款則是奇異博士和驚奇隊長，Q版玩偶雖然長得不太像本尊，但服裝重點還是有做出來。希望未來還會推出更多角色，可以收集成一整套復仇者聯盟。這系列娃娃售價美金11.99元（約台幣354元）。

日本迪士尼商店也有推出漫威角色商品，其中有兩款頸枕很可愛，分別是紅色的蜘蛛人款和藍色的美國隊長款，這個頸枕做了連帽設計，靠在脖子上柔軟舒服之外，還能戴上帽子充當一下角色，更可以用來遮住睡覺的臉，讓你休息的時候更放鬆。頸枕售價3,630日圓（約台幣1,000元）。





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