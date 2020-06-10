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連鎖咖啡瘋聯名　cama café推「泰國還魂梅奶昔」　85度C寶可夢蛋糕好療癒

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▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲盛夏來臨，連鎖咖啡店推聯名新品療癒消費者。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

隨著天氣越來越熱，炎夏最需要療癒，連鎖咖啡店cama café與85度C不約而同推出聯名新品，cama café與泰國果乾品牌Mag Mag合作，以旗下知名「還魂梅」入菜，打造聯名「還魂梅繽奶昔」，口感濃郁清爽，果乾帶出酸味，非常適合夏天；85度C則與日本寶可夢公司聯名，推出3款造型蛋糕，無論是全家或一人獨享都很方便。

在台已有120間門市的cama café，看準盛夏的冰品市場，結合泰國知名果乾推出新品，「還魂梅繽奶昔」以香草奶昔為基底，搭配Mag Mag還魂梅，帶出甜甜鹹鹹的果肉，香草奶昔口味醇厚，添加天然海鹽與鮮奶油，讓飲品帶有清爽酸甜滋味，很適合夏日解癮，單杯售價125元，6／10至8／11期間特價115元。

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲還魂梅繽奶昔，口感豐富，售價125元。

Mag Mag還魂梅是許多民眾去泰國帶貨的熱門伴手禮之一，在台單包售價要價近200元，也是泰航商務、頭等艙的指定點心，本次首度與cama café聯名，也帶出合作的新鮮感，業者表示，除「還魂梅繽奶昔」口味，另也結合旗下熱門品項推出「黑絲絨濃奶茶繽奶昔」、「海鹽焦糖拿鐵繽奶昔」，讓民眾有更多選擇，售價均為110元，6／10至8／11期間特價99元。

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲黑絲絨系列上市三天銷量破萬杯，近期以濃奶茶繽奶昔口味登場，售價110元。

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲海鹽焦糖拿鐵繽奶昔，以旗下最受歡迎的風味拿鐵為基底，售價110元。

85度C近期則與日本寶可夢公司聯名，推出3款造型蛋糕，包括皮卡丘和卡比獸造型蛋糕，以及適合單人獨享的皮卡丘精靈球切片蛋糕，造型可愛超療癒，預計從6／11起在台開賣，限量9萬個，寶可夢迷們要搶要快！

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

皮卡丘蛋糕以香草戚風蛋糕為基底，內餡夾心香草慕斯與芒果慕斯，搭配檸檬優格奶霜與芒果柳橙醬、乳酸凍與芒果柳橙Q凍，口感豐富；卡比獸蛋糕內餡則是芋泥紫薯麻吉加上芋泥慕斯，搭配香草慕斯與卡士達鮮奶油；精靈球切片蛋糕則用桔子戚風蛋糕為基底，搭配水蜜桃Q凍和水蜜桃果餡、芒果慕斯，很有夏日風情。

▲連鎖咖啡店聯名新品。（圖／各品牌提供）

寶可夢造型蛋糕售價從75元至499元不等，預計在6／11正式上市。

關鍵字：

cama café, 85度C, 聯名, 銷魂梅, 寶可夢, 奶昔, 蛋糕
fashion.net

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