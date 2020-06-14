奧斯塔羅12星座一周運勢0615-0621　摩羯好運無法擋、天秤有情感危機

2020615-0621奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！下周學／事業有望踏上成功旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下段落。

TOP2：處女座愛情運最旺！兩人對於情感的需求度增加，將更加體貼對方也願意為這段情感付出。單身朋友下周有不錯的桃花機會，桃花將來自於工作職場，建議多注意一下。

TOP3：牡羊座金錢運最旺！正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周變得強烈許多，多著重在理財規劃會是不錯的選擇。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：下周在學／事業方面顯得綁手綁腳，有放不開的狀況。另外，下周太過注意不重要的事情，導致判斷失常或錯誤決定，奧斯提醒在工作上要留意囉。

2.天秤座愛情運需要留意：彼此的信任度下周降低許多，因此安全感也隨之降低，建議下周在感情方面的態度要成熟一些，面對問題及狀況要有耐心的溝通與解決。另外，要多避免外來的誘惑導致情感不忠貞喔！

3.雙子座金錢運需要留意：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運，下周要好好理財。如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：25

整體運勢★★★★

解析：踏實、穩定充滿牡羊朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情在下周減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅，因此也讓自己表現出值得信賴的感覺，讓身處周遭的朋友感到安心許多，奧斯建議要好好把握下周囉。

愛情運勢★★★★

解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，只是需要注意下周在情感方面激情將減緩許多，奧斯建議下周相處時要多添加點激情會比較好。單身的朋友，若有屬意的人，下周或許可以嘗試表示心意。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：穩定、踏實的學／事業發展，讓自己感到安心不少，因此也更加願意留在目前的環境中努力，對於一般上班族來說將會是不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友則相反的要積極一些囉。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下周變得強烈許多，多著重在理財規劃會是不錯的選擇。

金牛座

開運顏色：白色

幸運數字：14

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友計較許多，甚至有競爭的狀況出現，雖然一點點競爭有助鞭策自己，但下周顯得較惡性些，導致自己將成功的機會推遠，所以下周要避免過度的競爭，也要適時調整自己計較的心態會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下周有了出入，或許是某件從未發生事情突然發生，使雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖不影響兩人太多，但總算是一次爭吵，還是要多加注意。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業自我意識的升高，讓自己在職場容易和同事起小爭執。另外，下周工作業務將繁重許多，奧斯提醒下周要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但有著來得快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

雙子座

開運顏色：胭脂紅

幸運數字：36

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友物質慾望提升許多，許多事情也不再看那麼細，讓自己停留在物質層面，使得心靈層面空虛許多，奧斯提醒下周要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表現出來的穩定與內心想法是兩回事，所以下周對於情感的想法將複雜許多，會些許阻礙雙方情感發展，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，可簡單看出下周實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了賺錢還是賺錢，但卻隱含過度勞累的狀況，奧斯提醒下周要適時放鬆囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運，下周要好好理財。如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機喔！

巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓巨蟹朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素開始動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

獅子座

開運顏色：暗紅色

幸運數字：56

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友，起身動作的狀況明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動反而容易犯下大錯，所以下周若有想改變的想法，要多加全盤考量，別一昧向前喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感下周似乎面臨瓶頸，或許是問題沒能有效解決，這樣狀況也讓愛情中的某一方感到無力且厭煩，所以下周面臨類似狀況時要多加注意，好好的溝通或許就能減緩這樣的狀況喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自我意識的抬頭，讓自己工作上聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作、學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音，反而是你該學習的課題喔！

金錢運勢★★★

解析：財運一般，沒有太大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，注意見好就收，不要太貪心。

處女座

開運顏色：淡紫色

幸運數字：84

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都較穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高，讓周遭朋友對你感到安心，特別是一直以來堅持或努力某些事情的朋友，下周也可以看到成功的曙光，建議要好好把握下周的周期囉。

愛情運勢★★★★★

解析：兩人對於情感的需求度增加，將更加體貼對方也願意為這段情感付出。單身朋友下周有不錯的桃花機會，桃花將來自於工作職場，建議多注意一下。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，踏實的工作態度立下不少良好基礎，工作方面特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周有望稍來好消息，要好好把握囉。

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運還不錯，若問加薪有頗大的機會。另外，投資方面也可以多留意，下周或許會有不錯的投資報酬或機會出現。

天秤座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：95

整體運勢★★★

解析：下周天秤朋友耐性減低，面對許多事情都沒有耐性，這樣的狀況導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點，因為下周你的思緒也將混沌許多，導致事情有許多狀況及問題產生。

愛情運勢★★

解析：彼此的信任度下周降低許多，因此安全感也隨之降低，建議下周在感情方面的態度要成熟一些，面對問題及狀況要有耐心的溝通與解決。另外，要多避免外來的誘惑導致情感不忠貞喔！

事業（學業）運勢★★

解析：耐心程度降低，尤其在學／事業方面更為明顯，這樣的狀況將導致許多阻礙產生讓你怠惰起來，奧斯建議下周在工作、學業方面要在積極一些囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，因此奧斯建議花錢之前要在多想一下囉。

天蠍座

開運顏色：紅色

幸運數字：01

整體運勢★★

解析：下周天蠍朋友想像力與創造力消退許多，產生自我封閉的狀況，因此開始懷疑自己的能力連行動力也稍稍受到影響，奧斯提醒下周要適時增加自我的信心。另外，也要避免因信心消退，而有想走捷徑或是偷懶的想法出現喔！



愛情運勢★★

解析：下周的溝通不良狀況明顯，使得雙方距離感增加。另外，過往的經驗也會在下周浮現，奧斯建議好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面顯得綁手綁腳，有放不開的狀況。另外，下周太過注意不重要的事情，導致判斷失常或錯誤決定，奧斯提醒在工作上要留意囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財。另外，在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性喔！

射手座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：33

整體運勢★★★★

解析：射手朋友下周思緒靈活起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況，所以下周要好好的延續熱情喔！

愛情運勢★★★★

解析：懂得調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不那麼好高騖遠，同時面對彼此情感時，更著重在現實的發展。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學／事業上，要注意這樣的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時衝動而破費喔！

摩羯座

開運顏色：草綠色

幸運數字：74

整體運勢★★★★★

解析：摩羯朋友下周是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應於外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情，也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身朋友，奧斯提醒下周要注意桃花的出現，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業有望踏上成功旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功，將在下周獲得金錢回報。

水瓶座

開運顏色：藍色

幸運數字：69

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友自找麻煩許多，面對事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時都還想個不停，面對這樣的狀況，下周要適時向朋友求助，以免憂慮的狀況更加明顯。

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低，連帶感情上的猜忌狀況增加，身為你的另一半顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，對自我的不信任及環境沒安全感存在許多，這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★

解析：正財運、偏財運都不是太裡想，一些情緒上造成的花費要注意。

雙魚座

開運顏色：黃色

幸運數字：58

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友無來由念舊起來，過往的事三不五時浮現在目前的生活，有守舊的狀況發生。另外，這樣的狀況讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己孤獨許多，下周要避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。

愛情運勢★★

解析：兩人的爭執狀況明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周容易讓另一半往心裡面去，所以面臨爭執時主動退讓會比較好喔！



事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，將連帶影響上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作上要加把勁，面臨問題也要適時向外求援。

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，會有小破財的機會，建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

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